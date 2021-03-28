璀璨帝國｜爆肌Kevin同劉晨芝拍過拖？　網上流傳遊船河親密合照

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-28 11:39

Netflix真人騷影集《璀璨帝國》（Bling Empire）以揭開亞裔富豪名媛在洛杉磯的離開地奢華生活為主題，當中不乏八婆嗌交等Juicy情節，上架即獲得極大迴響，更帶挈一眾富豪名媛人氣急升。日前在網上流傳兩張爆肌模特兒Kevin Kreider跟亞裔女伴的合照，原來女方是香港女星劉晨芝。消息指兩人曾於幾年前拍拖，可惜戀情最後無疾而終。

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在網上流傳的照片Kevin中，與身穿紅色泳衣的劉晨芝頭貼頭，仿如情侶一樣。劉晨芝接受傳媒訪問時透露合照是兩人初相識時拍攝的，並指有朋友想撮合兩人因當時大家都是單身。不過大家都因工作而飛往外地，並承認兩人約會過幾次互有好感。劉晨芝直言多年來都有保持聯絡，自己亦有留意真人騷節目，更大讚對方做得非常好。至於問到會否約對方見面，劉晨芝表示稍後會返美國，大家有提及過在洛杉磯見面。

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據指現年39歲的劉晨芝自細隨家人移民美國，其後於當地發展歌唱事業，更是少數能夠打入美國Billboard流行榜頭20位的華人女歌手，亦經常出席《格林美音樂獎》。不過今年劉晨芝已開始轉型做生意，在香港都有不少飲食及娛樂業務。