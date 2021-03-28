李璨琛囡囡Lucy挑戰高難度舞技衝出國際　BLACKPINK經理人都追蹤

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-28 15:30

李璨琛的寶貝囡囡李元元（Lucy）可愛之餘又肥嘟嘟，加上性格古靈精怪，經常擺出多款搞笑表情，3歲已經吸納到近24萬粉絲。一向愛唱歌跳舞的Lucy近期愛上韓國人氣女團BLACKPINK，日前媽咪Sophia就上載了幾條Lucy唱《BOOMBAYAH》的片段，除了跟得上節奏，更傾力瞓地演出。有不少網民都表示Lucy可以去韓國發展，加入女團出道。

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想不到，Lucy的努力沒有白費，跳舞片段竟然得到BLACKPINK經理人垂青，轉載到Instagram限時動態。Sophia在IG開心留言：「一瞓醒收到千9幾萬個message話俾我知，阿blackpink個經理人post左妃LU，呢件事我真係笑到backpain（背痛），咩事呀成件事係咪搞笑㗎 #頒埋個終生榮耀大獎俾你啦妃LU」

相隔一日，BLACKPINK經理人昨日更主動追蹤了Lucy，Sophia搞笑指女兒Lucy做女團不是夢：「blackpink個經理人follow左lucy😂呢單野，真係做女豚不再是夢😆#今次真係攞埋個金針獎 #未開學已經準備要退學了😭」有大批網民都立即讚好，更留言Lucy今次衝出香港，有機會做年級最細的女團練習生。

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