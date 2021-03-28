陳冠希產品發布會未見與Nike聯乘波鞋：中國卓越，中國力量

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-03-28 16:09

陳奕迅亦於微博發聲明終止與adidas品牌的一切合作。（微博截圖）

服裝品牌H&M拒用新疆棉花事件持續擴大，運動品牌Adidas、Converse、CK、Nike和PUMA紛紛加入，兩岸三地多名藝人宣布終止品牌合作，當中包括陳奕迅（Eason）、彭于晏、張鈞甯等藝人，Eason在3月25日於微博發聲明，指自己「堅決抵制任何污名化中國的行為，即日起終止與adidas品牌的一切合作」。

宣傳片流片。（抖音）

作為潮流尖端之一的陳冠希不時也與各大品牌合作，而他的品牌「凝結集團」亦深受內地一眾年輕人歡迎。最近「凝結集團」舉辦新產品發布會，而場內公司宣傳片因此流出，影片中陳冠希說到：「新想法，新世代，『凝結集團』2021年秋冬，中國卓越，中國力量。」

短短15秒的影片流出已經令不少網友期待，不過有心水清的網友記得早前,「凝結集團」與Nike合作聯手出波鞋，本來應該在這個產品發布會會推出，但是由於近日來新疆棉花事件持續發酵，有網友狙擊陳冠希「你會終止和NIKE合作嗎？」、「是不是中國人？還不趕緊抵制NIKE？」，而現場拍攝的人並沒有發現這對波鞋的流出，有抖音網友留言說：「現場只有自家品牌新產品，原本某品牌已經全部撤下。」

陳冠希公司與Nike聯乘推出的波鞋。（IG：juicestoreusa）

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