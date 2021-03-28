廖啟智逝世｜縱橫演藝圈42年　為TVB拍劇逾60部從未獲獎項肯定

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-03-28 23:49

66歲資深演員廖啟智（智叔）今日（28/3）晚上八時三十二分在沙田威爾斯親王醫院，在家人的陪同下，因胃癌逝世，終年66歲。

廖啟智1954年4月7日於1香港出世，生於基層家庭，自中學畢業之後，智叔曾兩度投考無綫藝員訓練班，終於成為1979年第8屆無綫藝員訓練班學員，同期的學員包括有湯鎮業、景黛音、李成昌以及太太陳敏兒等等。順利畢業之後，智叔亦簽約TVB展開其演藝旅途，走實力派路線，1980年憑劇集《上海灘》中陳貴祥一角打響名堂。智叔斷斷續續效力TVB約30年，總共拍攝逾60部劇集作品，而最後一部劇集是2016年的《律政強人》，飾演劉謹昌，可惜最後卻沒有在「娘家」獲得過任何獎項。

廖啟智最後一部TVB劇集《律政強人》。（網上圖片）

2012年，智叔曾一度轉投「香港電視網絡」成為旗下藝員，並拍攝了《警界線》以及《選戰》兩套劇作，及後因為「香港電視網絡」未能取得免費電視牌照而暫時離開。直至近年廖啟智亦有為ViuTV拍攝過三部作品，當中《教束》最為觀眾熟悉，除了該題材夠貼地吸引、揭示了香港教育制度的癥結之外，智叔在劇中飾演的教長亦非常搶眼，實實在在演出了勢利校長的神髓。

《教束》是智叔最後的劇集作品。（網上圖片）

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智叔除了非常活躍於電視界之外，他亦在電影中獲得過很高的成就。1993年，智叔憑住電影《籠民》中的角色太子森首次奪得「第12屆香港電影金像獎 - 最佳男配角」；2009年再馮電影《証人》再奪「第28屆香港電影金像獎 - 最佳男配角」。而且智叔亦對演藝圈的傳承工作非常有熱誠，曾於浸會大學擔任講師教表演，更參與「綠燈計劃」，與一班年輕人一起集資拍攝電影《翻兜人生》，當時他曾說過：「戲名叫《翻兜人生》，主旨係講人生完了，回看時原來滿有遺憾。對我來說，最大的遺憾係未有用另一個身份在電影上出現，所以順理成章，自己都身體力行翻兜一次。」

（資料圖片）

智叔在藝員訓練班受訓時，認識了同學陳敏兒，二人於1987年結婚，婚後育有3名兒子，可惜幼子廖文諾在3歲時 （2003年）證實患上血癌，惜於2006年病逝。

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