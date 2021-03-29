馬浚偉錄製新專輯送歌俾李明蔚打氣：見到佢最近其實好痛

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-03-29 16:00

近來馬仔錄製新專輯。（IG：ma_chun_wai）

近來馬浚偉正在籌備新的唱片專輯，名叫《Steven’s Choice 2021》，專輯中選擇了十首馬仔喜愛的歌曲去演繹，現在已經積極錄製當中。

而馬浚偉一直對「抗癌歌手」李明蔚疼愛有加，所以第一首歌曲選擇了李明蔚唱的《交換愛情》，希望能送一個鼓勵給她，馬仔接受《香港01》訪問時候回應：「佢一路以來都好堅強同勇敢，因為明蔚同我講過佢每次聽人唱佢嘅歌都好開心，特別係我翻唱仲開心。佢有留言好感動，我都特登將呢首歌送俾佢，希望明蔚對抗呢個病魔，因為最近見到佢其實好痛，同佢屋企人都聯繫過，但明蔚同我講過依家肚同背都好痛，食止痛藥都冇咩用，希望大家都為佢打氣，希望佢瞓覺前都會聽呢首歌。」

二人關係好好。（IG：sarenali）

李明蔚最近在IG發布新帖寫道：「背脊骨和心口骨愈來愈痛，呼吸也氣喘！說真的都很辛苦！我一直強忍！有得多朋友很有心問候我，但因為我太痛了，所以未能一一回覆！感謝你們！我很需要休息！」

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