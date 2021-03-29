廖啟智逝世｜陳敏兒經歷段段傷痛　依然堅強面對為家人無私付出

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-03-29 19:45

廖啟智（智叔）的人生就猶如一部電影，經過高低起伏，在他身邊陪伴了他逾40年的另一半陳敏兒所經歷的，一點也沒有比他少。

一同經歷過喪子之痛，陳敏兒又走出過抑鬱症的陰霾。一頭白髮的她堅決不染髮，令人覺得她一直是一個有自己堅持，有性格，而又堅強的女子。直到廖啟智患癌，陳敏兒在他身邊衣不解帶的照顧他，甚至去到老公去世前一個星期，陳敏兒依然冷靜的向傳媒交代丈夫的病況，不得不令人佩服廖啟智身後的這個堅強的另一半。

廖啟智和陳敏兒是外界眼中的模範夫妻。（視覺中國）

陳敏兒於1979年畢業於無綫藝員訓練班，跟廖啟智同屆。在1980年代，她受到力捧，成為當紅花旦之一。跟廖啟智於1987年結婚後，陳敏兒漸漸為愛淡出娛樂圈，為家庭為重心。兩人育有三位兒子，可惜細仔在年幼時不幸因癌病逝，成為了他們人生的其中一個遺憾。陳敏兒因要照顧患病的兒子曾患上抑鬱症，得到丈夫的支持而慢慢康復。後來，她漸漸走出喪子之痛，卻見到丈夫常愁眉不展，且不修邊幅，心裏面怪責他，甚至覺得他很軟弱。幸好陳敏兒最後靠着信仰，重入正途，亦反省自己在細仔患癌時也有軟弱的時候，最終向廖啟智道歉。

陳敏兒曾走出抑鬱症的陰霾。（視覺中國）

為了家庭，陳敏兒大概是明白自己要撐下去，支持着丈夫，外界看來，陳敏兒有時比老公還要更剛強。除了要撐住家人，最大的原因相信也是因為愛和承諾，當時陳敏兒想通後，承認自己的錯，「看到自己過往的驕傲」，向廖啟智道歉，要承認自己的錯有時需要更大的勇氣，她更向對方承諾：「老公，當你軟弱的時候，你悲傷的時候，你記住我這裏有個膊頭，你可以靠在我哭，這條路我們是一起走，這條艱難的人生路，我們並肩作戰。」背後的一份愛可能是旁人無法想像的。

二人本來有三子，幼子廖文諾在2003年證實患上血癌，至2006年4月病逝。（視覺中國）

直到陳敏兒上星期向傳媒證實廖啟智在去年12月因胃部不適入院檢查，確診胃癌，當時她指醫生讚廖啟智是A+的病人，又讚她和兩個兒子是A+家屬，冷靜和佩合醫生的治療，言談間她透露老公將白粥當成竹絲雞鮑魚粥一樣的吃，大讚老公懂得令自己輕鬆，非常正面，看到陳敏兒對丈夫的愛護和欣賞。而且，雖然當時老公患病，陳敏兒依然保持精神的狀態，面對傳媒，依然可以有條理又大方的交代情況，縱使內心面對着不同的壓力。直到廖啟智病逝，陳敏兒發現門外守候多時的記者，主動關心問候吃了飯沒有，她被問到心情如何時，就回答說心情OK，更表示多謝大家關心，也提醒現場守候的記者去吃飯，足以看到她的堅強。

陳敏兒跟廖啟智一同經歷過高低起跌。（視覺中國）

陳敏兒經歷過一次次苦痛，一一堅強地面對。其實，結婚的誓詞與承諾已在她的行動間證明了——「無論是順境或是逆境，富有或貧窮，健康或疾病，我將永遠愛你、珍惜你直到地老天長。」