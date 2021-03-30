師父有請｜楊思琦為吳帥未婚生女再分手：我唔會覺得有幾震撼

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-31 12:30

既然係正常戀愛，點解生女後唔需要對方負任何責任呢？楊思琦態度頗為強勢表示：「有時候係無答案，無得問點解。」

楊思琦於2011年與狠撇拍拖九年男友李泳豪，搭上前港隊跳水運動員吳帥，更為對方未婚懷孕，但2012年誕下女兒楊卓穎後，男方遭踢爆並非富豪，楊思琦忍無可忍提出分手。在最新一集《Master's Talk師父有請》中，被問到何為要獨力承擔所有事情時，楊思琦竟然話自己無同過對方喺埋一齊：「係無喺埋一齊，係諗住喺埋一齊。（經濟上有無支援？）無，係我自己嘅。（點解要咁呢？）有時候係無答案，無得問點解。（無得傾？）我唔會去問囉，唔需要問，我自己搞得掂就OK。」

女兒曾向楊思琦表示想要爸爸。

楊思琦表示有手有腳，唔需要靠其他人，但其實當年她為了生女，停工避走美國，形象插水，每當被問起吳帥時，都避而不答。不過，在節目中，她一時話自己無同對方喺埋一齊，一時又話係正常戀愛，到底係剪輯問題，定係另有內情，怕且只有當事人先知。「我同對方因為一啲問題分開咗，冇再繼續一齊，唔係你哋咁諗（即係真係？）係正常戀愛，打算一齊行落去(有咗，後來分開咗。）其實都好簡單，我而家咁諗返轉頭，唔會覺得有幾震撼，可能我已經行過咗嗰段時間。」楊思琦又說：「當時被追訪，啲雜誌標題字眼又好唔開心，當時都擔心前路茫茫，因為生咗小朋友角色有限制，不過演員唔需要個個都青春少艾，我唔驚人哋點睇，最緊要我有飯食。」

楊思琦和羅霖都在婚姻上有所經歷。

節目中，羅霖提到當年其實無諗過同劉坤銘結婚，因為對方並不是她喜歡的類型，加上對方的身份，所以一直都避開對方，後來被對方的誠意打動才拍拖、結婚生仔，但對方最終因超越了自己的底線，導致離婚收場。羅霖提表示獨力湊大三個兒子看上去很有型，但都是為世所迫，「離婚一刻贍養費係零，我負責小朋友生活費，前夫負責小朋友教育費，點知過半年佢同我打官司，想分我一半錢，學費佢都只想畀部分，打官司真係好心力交瘁，我一個女人點算好呢？幸好媽咪話有飯食飯、有粥食粥，叫我返去。」

羅霖表示離婚後，起初只是帶細仔離家，不過大仔及二仔主動帶行李去找她，變相負擔愈來愈大

問到為何有勇氣一個帶三個孩子？羅霖解釋起初只是帶細仔離家，不過大仔及二仔主動帶行李去找她，變相負擔愈來愈大，她說：「離婚後我冇諗過復出，因為年紀好大，只係諗住同朋友夾份做生意，不過離婚新聞之後，有廣告同工作搵我，於是雙線發展。」

點擊下圖睇楊思琦點講