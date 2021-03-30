Race黃婉佩坐月倦極堅持餵母乳　呻陪月幫倒忙：上晒奶都話唔夠餵

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-03-30 11:23

坐月中嘅媽媽，受荷爾蒙影響會相當敏感，情緒起伏好大。前女子組合2R成員，38歲嘅Race黃婉佩3月21日誕下細仔Dayton，雖然已經係第二胎，但湊初生BB依然手忙腳亂，Race仲出post呻畀陪月激親。

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Race上載同囝囝自拍照，見到佢一臉倦容睇落相當攰，佢以英文寫下長文話：「即使第二次做媽媽都是覺得很瘋狂，身體因為長時間勞動與餵哺感到疼痛。大多數自然分娩媽媽，身體狀況都會好快復原，但我就連行、坐、瞓都感到疼痛，未能回復平常生活。」

坐月中嘅RACE黃婉佩個樣好攰。（IG：@missracewong）

Race一直堅持母乳餵哺，但就同陪月意見不合：「生第一個小朋友時，我的母乳量非常多，多到要額外買一個雪櫃來存儲人奶。因此，到今次生第二胎時，對自己餵哺母乳能力是非常有信心的。上周接囝囝Dayton（出生後約16小時）回家後，我的陪月保母堅稱BB很肚餓，人奶餵不飽他，應該要給他奶粉。由當日中午12點到下午6點，陪月保母就不停重複說BB肚餓要飲奶，最後我亦深信她的話，給Dayton餵奶粉！但到晚上8點，Dayton就將奶全部嘔出來！期間，我不停努力，希望自己能夠製造多些母乳出來。到第二天，泌乳專科來到我家後，我就被嚇壞了，想著為何自己會允許在這段時間給他飲奶粉，真的沒有道理！」Race自責唔夠堅持，唔應該懷疑自己餵哺母乳能力，聽陪月講走去餵奶粉︰「即使依家上晒奶，陪月仍然話我無足夠人奶」