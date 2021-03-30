吳青峰因版稅與恩師林暐哲對簿公堂　淚灑法庭：曾經視為父親的人

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-03-30 16:05

對於林暐哲控告自己，青峰在演唱會上喊冤：「有些歌，當然可以唱，我是創作者本人好嗎？」

蘇打綠與林暐哲一直拍住上打拚，估唔到約滿後會撕破臉對簿公堂。林暐哲控告青峰違反《著作權法》，3月30日於台北地方法院開庭，青峰親自應訊更淚灑當場。

吳青峰（左）、林暐哲（右）（Facebook@大房小山音樂）

控方於庭上指，青峰1998年8月與林暐哲音樂社簽訂「詞曲版權授權合約」，約定至2014年12月31日為止，270多首詞曲創作專屬林所有，如果要解約需要提早3個月書面通知。青峰18年10月以存證信函告知林不再續約，但林暐哲一方指根據合約，需於3個月前即9月提出，否則自動續約一年，指控青峰於19年多次未經林暐哲授權演出曲目。

吳青峰、林暐哲2018年發表結束合作的共同聲明。（weibo@吳青峰）

青峰因為「唱自己嘅歌」被起訴違反《著作權法》，聽到證人提到2018年解約時曾對林暐哲說「不能合作，還可以當家人」青峰情緒激動，當庭淚崩。離開時佢表示：「自從107年12月31號發表共同聲明開始，我一直覺得林暐哲說好聚好散、要妥善處理，要樹立典範，告訴大家不是所有藝人和經紀公司都會撕破臉，我到現在還是不能理解，曾經我視為父親的人為何會突然變成這樣，為什麼1個被授權人會這樣對待1個授權人，對待1個創作者。他自己也身為創作者，應該很能體會創作者的心情。」