TVB轉攻短綫劇　《降魔的》監製新作《愛上我的衰神》再捧胡鴻鈞

撰文： 林通賢 最後更新日期： 2021-03-31 08:00

《香港愛情故事》題材貼地，當時更傳是用來對坎ＶｉｕＴＶ的《全民造星》

《香港愛情故事》這套１５集短劇上年突圍而出，令ＴＶＢ劇集出現一個新局面，原來短集數劇集，玩貼地內容，一樣贏得收視兼有口碑，所以ＴＶＢ今年連續製作兩部短集數劇集，分別是林肯、潘嘉德聯合監製的新劇《青春不要臉》與及由《降魔的》監製方駿釗主理的《愛上我的衰神》。

消息先從內地流出，以１０小時劇集為賣點。

消息先從內地微博流出，指新劇《愛上我的衰神》為一套１０小時的連續劇，以這個時數計算，如果横線播映，兩星期就播完，而短集數因為劇情濃縮，節奏比起傳統正劇快很多，相信除了想ＴＶＢ劇年輕化外，亦想攻內地市場，因為內地人追看劇集愛點播，加上短劇內地較少，而且上次《香港愛情故事》成功，豆辦評分８‧６分，為全年港劇最高分數劇集。ＴＶＢ轉攻短劇無可厚非。

陳嘉慧現時為兒童節目主持，形象健康，深受小朋友歡迎。

該劇暫時公布了四位主角，胡鴻鈞、馬貫東、麥美恩與及陳嘉慧，頭三位觀眾都熟悉，最後一位原來是２４歲，現時在兒童節目《Ｔｈｉｎｋ Ｂｉｇ天地》擔任主持，不過她之前亦有不少演出，最為人記得應該是《迷惘》，而陳嘉慧樣子清純，１２歲在日本讀書，畢業於日本櫻美林大學，亦因為有這個學習背景，令陳嘉慧有獨特的氣質，至於《愛上我的衰神》更多內容，監製方駿釗暫時想保持神秘，他接受《香港０１》訪問時說：「《愛上我的衰神》呢套係我攪緊嘅，係一套奇幻嘅愛情故事，不過我都唔知呢個消息點解傳咗出去啦，暫時都未有更多資料再可以講。」

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