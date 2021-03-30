台灣老婆發文抱怨婚姻不夠完整　林利：去找更好的生活吧

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-30 20:40

林利與Erin Chen於2019年結婚，但婚後因疫情關係，所以未能長期留守台灣。（Facebook@Erin Chen）

林利與台灣女友Erin於2019年拉埋天窗，不過由於疫情關係，林利要留港照顧媽媽，被迫與老婆分隔兩地，平時只靠視訊聯絡。日前Erin在FB上發文抱怨到現在仍未拍攝婚紗照，並表示「視訊5個月搞得好像網友」，而今早，Erin再次發文抱怨「婚姻不是1+1=2，而是0.5+0.5=1。即，兩人各削去一半自己的個性和缺點，然後湊合在一起才完整。其實美麗的故事都是不一定有結局的，只因為它沒有結局所以才會美麗。這就像為甚麽悲劇總是比喜劇更讓人難忘，也就像人們總是找尋真愛，卻往往擦肩而過，不是這個時代遠離了愛情，而是一開始就沒有想過用一顆心去堅定的溫暖另一顆心，不是愛情不再永恒，而是浮躁和易變的心！」

林利表示二人不時因小事而嘈交，對於太太發晦氣，他甚感無奈。

林利未有加以安慰之餘，仲在留言回覆「去找更好的生活吧，我無能為力，不是一個好丈夫。我承認負累人，我承認罵你，去吧，此時此刻我認輸了。」其後林利在FB上戴一張圖片，文字內容為「人和人相處久了，缺點就會漸漸暴露出來。當對方把我們看透了，卻依然不嫌棄我們，那就是真心。」林利接受訪問時透露去年至今先後飛到台灣4次，指自己如果唔愛Erin唔會咁做，但承認二人不時為瑣碎事而嘈 。