林利叫老婆去找更好生活後公開認錯　剖白心跡：我好驚會無咗佢

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-31 12:47

現年54歲的林利與細他14年的台灣老婆Erin於2019年結婚，不過由於疫情關係，林利要留港照顧媽媽，被迫與老婆分隔兩地，平時只靠視訊聯絡。日前Erin在FB上發文抱怨到現在仍未拍攝婚紗照，並表示「視訊5個月搞得好像網友」，昨日Erin再次發文抱怨「婚姻不是1+1=2，而是0.5+0.5=1。可是林利未有加以安慰之餘，還在留言回覆：「去找更好的生活吧，我無能為力，不是一個好丈夫。我承認負累人，我承認罵你，去吧，此時此刻我認輸了。」隨即惹來兩人婚姻亮紅燈的揣測。其後林利在FB上戴一張圖片，文字內容為「人和人相處久了，缺點就會漸漸暴露出來。當對方把我們看透了，卻依然不嫌棄我們，那就是真心。」

林利與Erin Chen於2019年結婚，但婚後因疫情關係，所以未能長期留守台灣。（Facebook@Erin Chen）

事隔一日，今早林利再於FB出post，公開向老婆認錯，他留言表示：「Morning.06:00 ... 我錯了! 徹夜難眠,，日子中暗潮洶湧我不斷地自救，撐住自己，也挺住了媽。忽略了胡同𥚃的妳,忽略了妳，我會很努力的，把胡同整理好，使燈光通明著，讓我們牽着手往前走吧。再次謝謝妳的包容，辛苦太太，我盡力，我愛妳 ..... 大叔的記 夫妻説」並附上他和老婆以及媽媽一家三口的溫馨合照。

林利接受《香港01》電話訪問時，表白了對老婆的心意，他說：「我好驚會無咗佢，我哋個性好似，餅印咁，好難搵到第二個咁似嘅人，我哋嘅問題唔係有第三者，呢場仗真係過到就過。佢好好嘅，不過大家只靠視像，始終掂唔到，女仔都會想有個人喺身邊，千言萬語有時都不及一個擁抱，我哋夫妻無咗擁抱，無咗陪伴，無咗接觸，咁佢有負面情緒都好正常。我尋晚成晚無瞓，今朝一早發文認錯。其實我無做錯，但係做男人就係咁樣，都要食咗去吞咗去，唯有盡力氹返佢。希望我老婆可以同我一齊走過呢個難關，我哋仲係新婚，仲有好多嘢要磨合，我當然係好愛佢，唔係都唔會喺facebook花言巧語公開向佢示愛。雖然見唔到面，我一直都有畀家用佢，盡丈夫嘅責任，我都真係唔知點算好，好無奈。」他坦言已經心力交瘁：「生活煩，見唔到面煩，要照顧媽媽又走唔到，各種煩惱令到心理壓力好大，只能夠自己同自己加油撐過去。」另外他又透露自從把媽媽從醫院接返家中照料，媽媽的病情已奇蹟地好轉了。