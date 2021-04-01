張國榮逝世18周年｜私人教練憶哥哥為人貼心：對人好好唔會發脾氣

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-04-01 16:40

4月1日，是張國榮逝世18年，2003年他離開了我們，至今也難以令人釋懷，圈中人、哥哥的朋友、粉絲們在每年這一天一定不好過，當中包括哥哥第一位前私人健身教練。

健身設計師Can Chan是哥哥生前的健身教練，高峰是一個星期會訓練六天，經常會跟哥哥午餐，而哥哥為了幫阿Can慳車錢，甚至會叫司機到中環把他接到自己在龜貝灣的家中。阿Can指哥哥除了令他重新回到健身行業之外，更幫助了他的事業起飛，事緣哥哥每次有一些大聚會，都會叫阿Can列席，而且是坐在他的旁邊，亦不會叫阿Can的名字，只會叫「教練」，久而久之不少人都知道阿Can是哥哥的健身教練，不多不少也會帶來一點生意。

當年阿Can與哥哥。（影片截圖）

阿Can還憶起一件事，有一次他到哥哥的家中教做運動，突然有一隻昆蟲飛了進來，有點滋擾，阿Can說不如我把他捉了吧，但哥哥講了一句說話：「你可唔可以捉咗佢但唔整死佢，如果唔得，你由得佢。」阿Can形容哥哥是一個非常好心地的人，而且要求很高，阿Can表示：「有一佢同我傾偈飲茶，佢前面個籠蝦餃已經食晒，嗰籠蝦餃咪有張紙墊住嘅通常，嗰張紙歪咗出嚟，佢會排返正佢，繼續講嘢。呢啲小動作可以睇到佢個人要求有幾高。」

聚會時哥哥好貼心將阿Can安排在自己旁邊。（影片截圖）

講到當年得知哥哥死訊，阿Can忍不住哭了，他指哥哥離開後至少六至八年不敢再提起哥哥，由其很怕哥哥如何幫助自己，「唔捨得佢個人，佢對人好好，佢唔會發脾氣，起碼對我哋未發過脾氣。我記得佢臨離開之前我哋食過一餐飯，又係一大堆人，佢又係坐我隔離，嗰陣都知佢情緒唔係咁好，但佢都表現得好好，好正常。嗰時03年Sars，我都面對好多工作問題，我記得佢同我講有唔開心要講出嚟，唔好放喺心入面。我話知道了哥哥，多謝，我哋大家都努力，我冇諗過佢兩個星期後就離開咗。」阿Can最遺憾的事，一直以來都未有跟一直在他工作上作出不少幫助的哥哥講聲多謝，所以現在他是「禮多人不怪」，是哥哥教導他的事。

【影片獲Fit-Max Centre HK Ltd授權刊登】