李佳芯獲放生或安排再奪視后　新劇《智能愛人》8月黃金檔期播出

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李佳芯（Ali）於2018年憑劇集《BB來了》勇奪視后，本來事業可以平步青雲，惟後來卻因發表敏感言論而遭無綫（TVB）雪藏，更有指她接下來4套劇集《BB大晒》、《踩過界2》、《白色強人II》及《星空下的仁醫》都慘遭易角，這段時間Ali只能養精蓄銳，靜候時機。

Ali主演劇集《智能愛人》。（陳順禎攝）

近日有報道指，由於去年中，無綫播出她有份參演的《殺手》試水溫後反應理想，Ali終可重出江湖，之後將安排她主演外判劇《智能愛人》，飾演缺乏情感的機械人。有指Ali把握機會演好新角色，表現超班，獲無綫高層大讚好戲，可見視后並非浪得虛名。

多人服侍。（陳順禎攝）

有指Ali近來重新獲得無綫高層青睞，近日播出她主演的新劇《愛美麗狂想曲》，又於收費頻道推出她與河國榮主持的寵物節目《狗狗診療所》。

據悉，無綫日前決定將原定5月推出的《智能愛人》提前上架，以配合4月17日myTV SUPER 5周年大日子，該劇更會於8月黃金檔期在無綫翡翠台播放，這也被視為是無綫希望力谷其人氣，有意將其再捧做視后之舉。

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