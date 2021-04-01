台灣樂團主音「衣服摺好留岸邊」陳屍河上　粉絲誤以為愚人節笑話

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-01 13:11

台灣獨立樂團「謎路人」（Way of Puzzle）28日才剛於大港開唱演出，昨日卻驚傳主唱小賀身亡，得年28歲。台灣高雄市消防局昨日中午接獲市民報案，指出有一名上半身赤裸的男子漂浮在愛河河面上，立即趕往現場，該名男子打撈上岸已明顯死亡，經查驗死者身分，確認為「謎路人」主唱小賀，官方Facebook也發出聲明「今天，是個永遠難忘的悲傷日子，我們的主唱小賀 81 離開我們去當天使了」。

粉絲：別講這種愚人節笑話！謎路人28歲主音「衣服摺好留岸邊」陳屍河上！點圖放大看小賀生前照片👇👇👇

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2014年出道的「謎路人」由小賀、小麥、秉志、大美四人組成，以多元的曲風、貼近現實的歌詞受到粉絲歡迎，他們除了征戰台灣各地之外，也曾受邀到日本演出，在台灣小有名氣，而小賀外型帥氣，更曾被封是「台南王陽明」，他在2017年曾因酒駕險墜愛河而上社會新聞，如今被人發現陳屍愛河，讓人不禁唏噓，警方現場並未發現遺書，目前仍在釐清死因。

聲明寫道「過去，小賀曾經有過一段無法令人放心的日子，但在團員與公司的支持下，他度過了最艱困的日子，經過一年多的努力，小賀不僅在音樂上有了更突破的發揮，生活狀態也相當穩定，並非外界所傳的精神問題。」，也談到小賀在大港開唱時，非常開心的演出以及享受音樂祭，盼網友不要隨意揣測死因，以免造成家屬二度傷害。

團員悼念：「永遠記得他的歌聲與台上的姿態，那個從小帶著驕傲的翅膀努力成長的孩子，現在會成為每個人的翅膀，永遠守護著大家。」

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