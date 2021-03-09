莊凌芸自殺︱生前為林宥嘉Fans　男友IG求偶像弔唁遭批道德綁架？

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-09 10:00

台灣22歲女歌手莊凌芸5日在母校墜樓身亡，讓親友都很哀痛，而有名自稱是莊凌芸男友的網友在Dcard貼文，希望大家不要留言攻擊傷害莊凌芸及家人，而有網友轉貼一則IG限動是男友請求林宥嘉能去看看莊凌芸，有些網友認為這麼做是在道德綁架，男友也對此做出回應。

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莊凌芸男友在Dcard貼文提到，這幾天看到不少新聞、還有社群上各種留言，大都是鼓勵、關懷，但是也有一些惡毒的玩笑，這讓他看了很不捨，心疼表示「她是我最珍貴的人，卻在離開後，還成為別人茶餘飯後的玩笑。」，他也期盼「無論我還是她的朋友家人，已經足夠悲傷，真的不需要各位再對凌芸的離開多做評論，尤其對她的家人。」、「真心的拜託各位，停止這些言論，起碼不要留下惡毒的評論，讓世界多一點溫暖，因爲看到，心真的好痛。」。

之後有網友在貼文下留言轉貼了，莊凌芸男友的IG限動，內容是因為莊凌芸生前很喜歡林宥嘉，所以想請求林宥嘉能夠去看看她，也希望大家能幫忙轉發，好讓林宥嘉能看到，對於他這樣的做法，網友質疑這樣是對林宥嘉的道德綁架，莊凌芸男友隨後也做出回應，他想要為莊凌芸盡最後的心力，所以嘗試了很多管道，「的確在某部分是我想得不夠遠、不夠多，但也是很害怕因為無法即時通知而錯失機會，不過這一切也是我這次要學習的，如果給大家和宥嘉老師帶來困擾，真的感到很抱歉。」。

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