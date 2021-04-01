翟威廉回應性伴侶數量驚人指控　稱麥貝夷很重要：感情上唔講大話

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-04-01 18:47

歌手麥貝夷日前在個人IG罕有談及感情事，談及不甘被視作死纏爛打的傻瓜，更不惜力數前度不是：「今天才知道，你性伴侶的數量多得驚人⋯⋯」文末不忘留下線索祝前度生日快樂，網民發現矛頭疑直指當日36歲生日兼與女方有過緋聞的翟威廉（William），翟威廉周四（1日）出席活動時直指近日都被以可憐目光注視，語帶輕鬆地表示過了個難忘的生日但現時已看開：「最初我好唔開心、會委屈，但咁大個人有時要睇化！」

William指自己Keep住單身、亦享受單身，並鄭重告訴大家不要為他介紹女朋友。（葉志明攝）

William極力表示有兩點需要澄清：「首先我唔係麥貝夷男朋友，從來都唔係，亦冇一齊過，佢係我好好嘅朋友；至於個Story係咪講我，我唔係佢男朋友即係唔係講緊我，但我重複睇返個Story又冇話係佢男朋友，所以會唔會有可能係話我？我有咁嘅感覺，始終係我生日，若然裡面真係話我。」

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William又自爆現時的感情狀態：「我想澄清返自己七年嚟單身係有拍散拖，但都唔係驚人嘅數量，係正常人嘅數量，我喺感情路上亦從不講大話，但若然當中有任何嘢令人唔開心或者誤會，直程係我衰又好點都好，如果有的話好誠懇講聲對唔住，我會改進；但唔係講我就當發噏風。」William亦否認二人有過曖昧的時期令對誤會，表示二人只有一起在Happy Live努力打拼的時期，指女方係「好重要嘅人」。

至於早年被指是「兵仔」，William亦笑說「一笑置之」。（葉志明攝）

William繼而表示雖然二人關係及後稍疏遠，但並非反目成仇：「可能呢一刻大家好唔開心，終歸感恩係多過一切。」William又指現階段無法直接聯絡對方，只能透過中間人轉達訊息，他亦曾提出要求麥貝夷澄清，僅獲回覆「唔方便」。William又指不會生疏地以「麥小姐」稱呼麥貝夷：「因為我哋好熟。」但現時不會選擇面對面講清楚：「將來啦，有時去到一個地步大家唔想見、唔想有交流都唔緊要，始終香港好細，又唔使講到一刀兩斷，但願一切都好，大家唔好再糾結，由佢平息。」