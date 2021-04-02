兩大電視台新一輪綜藝攻勢　ViuTV憑MIRROR人氣有機創高收視？

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-04-02 07:00

無綫上月舉行「超級綜藝 隆重登場」記者會介紹九大綜藝節目，由方東昇、黃曉瑩、李曉欣，黃靖婷主持的新聞性節目《尋人記》率先於下周一（5/4）晚上10時半播出。而ViuTV亦準備了三套全新節目於周一晚上與觀眾見面，與《尋人記》打對台的就是由人氣男團MIRROR及ERROR全員出動的遊戲節目《考有Feel》。兩大電視台的新節目各有特色，迎合不同觀眾口味之餘，亦誓要令大家重拾看電視習慣。

ViuTV準備了三套全新節目於周一晚上與觀眾見面，兩大電視台的新節目各有特色，迎合不同觀眾口味之餘，亦誓要令大家重拾睇電視習慣。

TVB新節目《尋人記》 主持方東昇成一大賣點

先講TVB周一晚上10時半播出的新節目《尋人記》，主持方東昇絕對是一大賣點。事關外表一本正經的他主持節目時經常搞爛Gag又大玩食字，在《世界零距離》、《長命百二歲》，《這麼遠那麼近》中頻頻爆出金句令節目生色不少，深受觀眾歡迎，所以《尋人記》必然有一定的捧場客。

ViuTV周一晚播三套全新節目 9時半新劇《無限斜棟有限公司》

而ViuTV則由晚上9時半起播出一連三套新節目，首先是由陳卓賢（Ian@MIRROR）、盧慧敏（Amy）及黃定謙（Himmy）主演的新劇《無限斜棟有限公司》，劇集講述三位「斜棟青年」（Slasher）合力經營「無限斜棟有限公司」，旨在解決不同客人的奇怪要求和煩憂。Ian和Amy因劇定情，日前出席記招會時更公開放閃大讚對方心地好，以Ian的人氣再加上一眾年輕演員大放笑彈，相信必定吸引年輕觀眾收看。

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《考有Feel》、《YOLO的練習曲》齊集人氣男團和人氣女神

10時半至11時就播出由阮小儀、呂爵安（Edan@MIRROR）及黃奕晨（Dixon）主持的遊戲節目《考有Feel》，人氣男團MIRROR及ERROR全員出動，不顧形象大玩遊戲。以MIRROR的號召力加上粉絲期待以久的12子合體場面，節目必定有大批「鏡粉」支持。

《考有Feel》播放後就是ViuTV五周年特備節目《YOLO的練習曲》，節目集齊廿位高顏值、深受網民愛戴的人氣女神。包括曾為馬浚偉舞台劇《偶然．徐志摩》、ViuTV劇集《婚內情》和《寂寞是幫兇》演出的郭爾君（Alma）、「試當真」成員陳苡臻（Jessica）、「kayan9896」Jennie和「冬OT」成員「明慧老師」陳明慧等等，所以不少觀眾表示非常期待。至於哪一間電視台可以搶贏收視，就要留待下星期分解。

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