50歲李嘉欣緊貼潮流愛影#OOTD　打扮青春難掩肚腩仔

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-04-02 09:00

「大美人」李嘉欣（Michele）雖然已經息影多年，但擁有精緻五官及高䠷身材的她美麗如昔，高顏值獲得外界肯定。雖然Michele已經50歲，但她多年來都保持完美體態，無論是外貌還是穿搭都看不出她的真實年齡。而Michele更不時在豪宅電梯內自拍全身照，分享#OOTD（Outfit of the day），即是當日的穿搭，可見她的衣着打扮愈來愈青春，日前她又Post出自己的穿搭照，但竟然失守凸出肚腩仔！

李嘉欣（Michele）私下打扮愈來愈青春。（微博@李嘉欣Michele）

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相中的Michele以淺藍色恤衫襯短褲，再着上一對黑色短Boots，令身形比例更顯修長，不過就明顯見到有少少肚腩仔，但就有粉絲認為可能是短褲太鬆身才會凸出來，力撐她保養得宜！其實Michele一向好Fit，在穿搭方面好有心得，更會Keep住做運動，她在微博寫道：「做完瑜伽後的舒暢真的難以形容」，相中穿上吊帶背心的她皮膚白裏透紅，絕對不負「最美港姐」之名！

Michele在豪宅私家健身室做瑜伽。（微博@李嘉欣Michele）