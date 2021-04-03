權相佑愛投資物業有樓王之稱 陪愛女玩樂意外曝光超豪巨宅

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-03 10:00

權相佑完成電影 《海賊：鬼怪的旗幟》拍攝後，飛到美國與家人享天倫，老婆分享照片，令豪宅曝光。(sontaeyoung_official@IG圖片)

韓國不少藝人都喜歡買樓保值，就好似權相佑咁，曾豪擲約1.87億港元購入位於登村洞的大廈，加上早年分別於盤唐區、清潭洞、聖水洞以及澳洲黃金海岸等物業，總值超逾4.6億港元，難怪有「樓王」之稱，之他亦曾在節目自爆對投資物業甚感興趣，一有時間就會去聽物業講座。

孫泰英不時都喺豪宅正門拍OOTD。(sontaeyoung_official@IG圖片)

近日權相佑老婆孫泰英喺IG上載了權相佑與女兒坐喺地下玩嘅照片，並發文指爸爸終於完成拍攝了。網民焦點錯落在權相佑嘅豪宅上，全屋以白色為主，客廳十分寬敞，旁邊則有樓梯上二樓。之不過，其實呢間巨宅並非在韓國，而係喺美國，孫泰英去年為個人YT頻道拍片時，就曾經透露自己位於紐約，隨後在豪宅內煮嘢食、兼介紹自己嘅高爾夫球裝備。

去年美國疫情嚴重，權相佑豪宅有跑步機，老婆唔使出門都可以keep fit。（ig圖片)

開放式廚房連接飯廳。（影片截圖）

由孫泰英嘅IG照片所見，豪宅裡有跑步機等健身設備，開放或廚房單係爐頭已經有6個，另有大焗爐等設備，難怪孫泰英YT第一片條就係教大家煮嘢食。另外，豪宅的客廳連接大花園，去年冬天時，孫泰英一對仔女曾在花園玩雪。

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