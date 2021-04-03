姜濤親睹摯友打籃球猝逝　心如刀割：依家都諗起佢嗰時個樣

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-04-03 16:51

姜濤雖然愈來愈紅、工作愈來愈多，但他最近並不易過，除了獨力養家，更因為識於微時、花名「中鋒」的摯友阿Kin上月猝逝，令他心如刀割。據了解，姜濤早前與「中鋒」打籃球時，「中鋒」突然感到身體不適，姜濤立即陪好友入醫，豈料「中鋒」情況急轉直下，不幸猝逝。

姜濤最近工作確實愈來愈多：

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昨晚（2/4），姜濤在網上直播中剖白心情：「張敬軒嘅《俏郎君》，令我諗起上個月發生一件事，令我覺得好大感觸，自己身邊一位好朋友離開咗，唔關歌詞事，係前奏令我想起個朋友。呢位朋友係我親眼見佢走，好突然發生嘅事情，我到依家都諗起佢嗰時個樣，我下一首作品，希望你喺天上可以聽到，希望你安息！」

姜濤與「中鋒」在10年前左右認識，當時姜濤仍然是一名性格內向的200磅肥仔，「中鋒」見到姜濤獨自在球場，所以便主動跟他說話，亦支持姜濤入行做明星追夢。姜濤參加《全民造星》時，「中鋒」和另一名好友阿J亦有在節目中亮相接受訪問，講起相識姜濤初時，「中鋒」便說：「嗰時佢唔係好講嘢，淨係掛住打波，一見到籃球場就見到佢嘅存在，得閒咪撩幾句，佢都係怕怕醜醜唔係好講嘢。」

點擊觀看「中鋒」亮相《全民造星》情況：