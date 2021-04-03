中央戲劇學院藝考第一名引爭議　蛇精臉嚇窒網友：P圖定整容？

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-04-03 22:30

國內各大專業表演學院盛產靚女型男，是孕育明星的搖籃，每年都吸引大量學生參加藝考，而中央戲劇學院表演專業於近日公布成績，全國第三的姚景元以及第六名的馬嘉祺都是TFBOYS的師弟，而排名首位的是一位名叫曾新楊的素人。

然而，在看過曾新楊的照片後，網友都一致質疑：「中戲什麼審美」、「藝考不是不讓整容嗎」、「不可能紅，除非演技逆天」等，來看看證件照：

再來看看生活照：

據悉，曾新楊是去年也曾參加藝考，獲得上海戲劇學院表演系第15名，遼寧省統考表演專業9名，不知道是否因為文化成績未過分數線抑或其他原因復讀了一年，今年更勝一籌，斬獲中戲全國第一，真是愈戰愈勇。就影片截圖來看，曾新楊面形標緻，五官端正，清純的氣質又帶有幾分冷艷，想必不多不少都有些實力，也許只是照片修圖用力過猛？

曾新楊去年的影片截圖：

與姚景元並列第三的是芭蕾舞出身的王語嫣，同時也是一位星二代，媽媽吳嵐是國家一級演員，但不太出名。王語嫣11歲開始學芭蕾舞，短短7年時間便參加了瑞士洛桑國際芭蕾舞比賽，排名世界第八之餘，還獲得網絡觀眾最喜愛選手獎，可以直接拿獎學金進入國外頂尖芭蕾舞團或者學校，不過最後她放棄了這個機會，之後參加了一個內地舞蹈節目《舞者》，當時出現兩次失誤，評審中只有朱正廷嚴厲指出問題，她更直接在現場流淚「控訴」，引起一番爭議。

而排名第五的李晨陽也是一位素人，但樣貌氣質完全不輸前幾位，青春靈動，還有幾分文藝氣息，受到網友一致好評：

+ 4 + 4 + 4

同樣為素人的還有與馬嘉祺並列第六的王和，面形圓潤，五官大氣，氣質有些清冷，某些角度有些似全智賢，雖然尚未出道，但已經受到廣大網友盛讚。