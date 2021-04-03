朱智賢孖曹敏莉仙氣細妹跑步　曹敏寶產後食半年焦慮症藥物暴肥

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-04-03 20:30

朱智賢（Ashley）自從去年4月被爆背着男友謝東閔，與有婦之夫黎振燁在車廂「偷食」心形蛋糕後，被TVB勒令停工，而在被雪藏近一年期間她就頻頻在IG Post行山相，更開設YouTube Channel分享郊遊片，積極營造健康正面的形象，努力洗底為復出鋪路。早前Ashley曬出與朋友跑步的靚相，相中的她大曬纖腰長腿，相當吸睛，而與她一起跑步的原來就是港姐冠軍曹敏莉（Mandy）的細妹曹敏寶（Abo）。

朱智賢（Ashley）早前曬出與朋友跑步的靚相，原來這位好友就是港姐冠軍曹敏莉（Mandy）的細妹曹敏寶（Abo）。（IG@ashley_ellabel）

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Ashley在17歲時曾參選組合Cookies新成員選拔比賽，雖然最後三甲不入，但就認識了同樣參加比賽的Abo，而Abo就奪得亞軍。Abo曾在2006年做了一年空姐，翌年她參加有線電視舉辦的《線動真音樂全港公開賽》，並奪得季軍，之後她在有線娛樂台擔任節目主持，直至2011年以歌手身份出道，不過一直星途平平。2015年Abo被爆與同性密友Mag Shum出雙入對兼同居，因而傳出同性緋聞，其後Abo在回應傳媒時直認同居，但就表示與Mag純屬知己關係。

Abo在2018年4月與任職科學家的圈外男友Albert Lam結婚。（IG@mable_cho）

雖然Abo一度被外界懷疑性取向，但她在2017年年尾突然宣布婚訊，並與任職科學家的圈外男友Albert Lam在翌年4月正式拉埋天窗。婚後一年Abo誕下囝囝林靖濤（Darius），一家三口非常幸福。Abo不時在社交平台日常生活，可見她與老公十分恩愛，但她的身形與產前相比明顯發福不少，早前她Post出與閨蜜慶生的合照時，就有解釋暴肥的原因：「沒有你們的支持，我現在可能是210磅了。放棄自己既（嘅）時候，得你們伸出援手，我又再相信了自己，踏上了跑步機的旅途，雖然今晚都要出動腰封。（可能仲係有朋友唔知我點解忽然暴肥，唔係因為生完，係生完之後食左半年焦慮症藥物架呢～～）」

Abo產前好Fit！（IG@mable_cho）

點擊下圖睇產前產後變化：

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而Ashley亦有留言為Abo打氣：「你要多謝你自己！因為呢個世界上沒有人可以逼你做任何野（嘢），係你自己的起心肝跑步。」因為偷食醜聞而被雪藏的Ashley，近半年來不時與Abo相約聚會，更互相鼓勵：「朋友就係互相扶持，互相鼓勵。你令我摺得埋，我令你不討厭跑步，未來還有甚麼大計呢？一起進步，一起成長，一起改變。#運動改變人生 #安多酚寶寶爆曬燈 #有人終於感受到」，珍貴友情令人羡慕！