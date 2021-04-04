好聲好戲｜殿堂級配音員做導師　多啦A夢、孟波即場獻技！

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-04-04 01:24

無綫（TVB）新節目《好聲好戲》是一個藝員比併配音功力的真人騷，題材新鮮，不過講到藝員們以配音一較高下，又點少得TVB工作多年的幕後員呢？《好聲好戲》還邀請了專業配音員曾秀清、梁偉德、曹啟謙和黃昕瑜出鏡，最特別的還有龍天生、張炳強和黃鳳英擔任導師，夠晒份量！

上排左起，黃昕瑜、曾秀清、梁偉德、曹啟謙，下排左起黃鳳英、張炳強、龍天生。（葉志明攝）

7位配音員接受《香港01》訪問時，還以自己的經典角色對白逐一介紹自己，配過《城市獵人》孟波的張炳強，一句「肥婆奶奶，你話係就係吖？」就足以令在場人士捧腹大笑，聲演小夫的曾秀清的一句「胖虎，唔好打我」也令人即時有畫面，一次過見晒曾秀清、梁偉德、曹啟謙、黃昕瑜龍天生、張炳強和黃鳳英7位配音員，令人有種強烈的既視感。

黃鳳英是不少經典動漫角色的聲演，有《城市獵人》的麗香，《數碼暴龍》的八神太一，《電影哆啦A夢：大雄之新恐龍》的骨川小夫等等。（葉志明攝）

龍天生：「等啲評判評完參賽者之後，我哋就開始執漏，有咩好同唔好我哋就執出嚟，然後畀啲經驗佢，改好佢。」黃鳳英：「希望分享多啲經驗，其實聲同演係一樣，做戲好唔等於配音好，配音好又唔等於做戲好，咁就到時大家研究研究。」張炳強：「互相學習，互相模仿，就會有進步。」

張炳強則是《成語動畫廊》李廣、東郭先生的聲演，也配過《IQ博士》的傻瓜超人，《寵物小精靈》的大木博士，《電影多啦A夢：大雄之新恐龍》的野比大助等等。（葉志明攝）

談到第一次出現在幕前，黃昕瑜就直言：「好驚，唔知望邊度，哈哈，因為我哋唔慣面向鏡頭。」曹啟謙：「因為我哋平時只會對住盞燈。」黃昕瑜和梁偉德：「仲有對住個電視對住個支咪。」對節目有什麼期望？張炳強回答：「想多啲人認識呢個行業。」黃鳳英：「因為配音唔似外國咁受重視，日本聲優真係配得好hit，但係香港配音唔着重呢個環節，所以今次有呢個節目係好！」