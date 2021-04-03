好聲好戲｜阮兆祥回歸勁sell節目：綜藝科同事個個廢寢忘食

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-04-03 22:15

無綫（TVB）新節目《好聲好戲》是一個藝員比併配音功力的真人騷，每集都會有不同的藝員上節目接受挑戰，從而選出最強的藝員界配音能手，玩法以及節目風格都有耳目一新的感覺，阮兆祥還受邀成為《好聲好戲》的節目主持，相當令人期待！

阮兆祥、曾志偉和王祖藍出席《好聲好戲》拜神錄影。（葉志明攝）

今日（03/04）舉行《好聲好戲》的拜神錄影，主持阮兆祥、賴慰玲以及一班參加的藝員張振朗、黃翠如、謝嘉怡等均有出席。阮兆祥接受《香港01》訪問時，久未踏足TVB後再回到熟悉的地方，覺得十分開心：「我見到綜藝科同事個個廢寢忘食，佢哋真係幾辛苦下，仲見到有啲人做通宵，個士氣真係好高昂，個個都希望喺綜藝上面畀多啲新嘢觀眾。」

阮兆祥和賴慰玲做《好聲好戲》主持。（葉志明攝）

他也表示，這個節目相當有難度，但參與的藝員都十分「畀心機」：「為嘅就係想有好表現，佢哋要涉獵自己好陌生嘅範疇，但係都好肯下苦功。」

好熱鬧。（葉志明攝）

阮兆祥回歸，是不是和王祖藍一起回到度橋的「奮鬥房」？他大笑：「哈哈哈，以前新藝城嘅電影時代就有志偉同徐克導演嗰啲成班一齊喺『奮鬥房』奮鬥，其實喺TVB都有無數嘅『奮鬥房』，同埋有『瞓覺房』添，哈哈哈。」