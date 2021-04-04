張栢芝內地人氣爆燈吸金力驚人　北京上海均有獨立屋別墅估值兩億

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-04 11:00

張栢芝自從接演了內地真人騷《乘風破浪的姐姐2》，人氣再度爆升，工作接到無停手，吸金力驚人。日前她在該節目節目中就自爆於上海、北京均有物業，據悉她口中所講的2個物業，均是頂級豪宅，價值接近港幣2億元。今日有報道指近期人氣爆燈的栢芝，工作機會不絕，密密接Job賺錢，有指她自今年1月獲《乘風破浪的姐姐2》官宣是其中一位參加者開始，在短短數個月已火速接下3個代言、7個廣告、其他綜藝節目、以及為品牌行騷和商演，保守估計已賺取收入逾半億元。《姐姐2》的錄影雖已接近尾聲，不過栢芝依然有大量工作等着完成。

張栢芝在內地人氣爆燈。（微博@乘風破浪的姐姐）

有指栢芝向來善於投資，尤其鍾愛投資物業，不過她對自己的房地產投資一直三緘其口，有報道指她去年6月以1億4千萬元沽出世紀大廈，她亦沒有作出過任何回應。日前栢芝於《姐姐2》中與楊丞琳在車上閒聊時，卻不小心自爆自己在北京、上海都有房子。栢芝說：「我經常要在北京、上海兩邊跑，所以兩個地方我都有家。」據內地消息指，她所持有的該兩個物業均是近億的豪宅，北京的物業是位於北京機場附近的雙層獨立屋別墅，內裏全是頂級豪裝，極盡奢華，而上海的物業同樣是獨立屋別墅，劉亦菲亦是鄰居。

栢芝的靚相：

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點擊睇栢芝早前大曬平坦小腹照片，以及她之前肚凸凸的相：