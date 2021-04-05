大步走．短劇評四｜跑步元素依舊欠奉　感情過多難令人投入

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-04-05 21:15

無綫劇集《大步走》第16-20集劇評

《大步走》劇情各條故事線終於埋尾，相比起上五集，第四周劇情比較上更易入口，例如，劉穎鏇（飾郭貝兒）和羅天宇（飾凌承祿）的感情線不再拖拖拉拉，慢慢步入正軌，相信陳山聰（飾袁力）教導童星楊凱博（飾小笙）一段劇情都會感動到為人父母者的觀眾。

《大步走》某啲故事線係好睇嘅。（電視截圖）

老實說，觀眾對香港電視劇的要求已經不高，但求嘻嘻哈哈笑一晚，或者動下腦筋估兇手，或者是睇慘情戲發洩一下情緒，又或者睇打鬥場面為平日沉悶的生活加添幾分刺激感，所以說《反黑路人甲》、《十八年後的終極告白》、《愛．回家之開心速遞》會大收旺場，而《大步走》這一類溫情劇會被觀眾離棄。不是說《大步走》題材差，只是迎合不到香港人的口味。

點解要上山頂食蛋糕。（電視截圖）

大家可能會說：「《香港愛情故事》一樣得，點解《大步走》又會低收視？」其實前者開宗明義講「愛情故事」，內容講溫情講男女情當然合理，而《大步走》主張藉由跑步探究人生哲理，但成品卻是「情情搭搭」跑步卻欠奉，就當然會棄劇。

成個星期最好睇一幕。（電視截圖）

不過《大步走》最根本的問題，並不是取材，也不是故事不夠溫情，更不是演員選角這三點。需知道運動類型的劇集比比皆是，每個香港人都睇過一兩套，其實不存在接受不接受的問題，而且跑步、行山這些也正好是現今香港的運動熱潮，相信大家一定會感興趣的，而且《大步走》的溫情元素可算是相當充實，有劉穎鏇（飾郭貝兒）和羅天宇（飾凌承祿）年輕男女為愛奮鬥的，也有趙希洛（飾何家玲）和泰臣（飾范遠楠）夫妻的婚姻危機，亦有楊凱博（飾小笙）的誠信問題，基本就是大家現實中遇到的事的真實寫照，看起來一定會有共嗚感。

個個都有條感情線，真係夠啦。（電視截圖）

換了角色將《大步走》拍成一部青春偶像劇是否可行？當然可以，不過劇集的最大問題是在於劇情鋪排以及剪接上。就以第16-20集劇情為例，幾乎每一集都有四線沒有關聯的故事進行中，一時講後生感情，一時就接到婚姻危機的部份，之後再有小笙的誠信問題故事線，還有鄧卓殷（飾戴芬妮）疑似是「釣金龜」的劇情，看上去劇情似是十分豐富，包羅萬有，實際上完全失焦，幾乎每一集都沒有重心。本應是完整的劇情，出來的效果卻是支離破碎。主線不明顯，加上分支劇情又多，自然令觀眾難以投入，更不用說要觀眾代入角色，自然地就會留不住觀眾。

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