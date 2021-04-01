大步走｜童星楊凱博曾因怕醜拒向同學認有上電視︰我話係孿生兄弟

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-04-01 20:45

在無綫劇集《大步走》中飾演黎舜梵（張達倫飾）和Jacqueline（文凱玲飾）之子的楊凱博，演出引起觀眾的留意，連劉穎鏇（Tiffany）都在IG出Po大讚︰「小笙，你真係好man，好可愛啊」 。而其實凱博分分鐘是Tiffany的前輩，因為他只有4歲的時候，已拍過保險公司廣告，令他紅遍網絡，一句「乜嘢叫保險啊？」成為經典金句，加上他表情豐富又得戚，被網民改圖，成為「萬能Key圖」。凱博年紀輕輕就成為網絡紅人，加上拍過不少劇，例如《城寨英雄》、《天命》、《特技人》和《降魔的2.0》等，他透過媽媽回覆《香港01》時大爆小時候曾因害羞，而不向同學仔承認電視中的是他，非常搞笑。

Tiffany都有出Po貼跟凱博的合照。（IG@itstiffanylau）

點擊下圖看《大步走》的劇照︰

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拍廣告時只得4歲，現在凱博已經15歲，正在讀中三。他熱愛武術，師承香港著名武術運動員李暉，曾在2014年和2015年的武術比賽中分別奪得全能冠軍及亞軍。講起當年一幕成為「萬能Key圖」被瘋傳，凱博當時其實他跟家人也不知道Cap圖被改圖，是後來才知道，不過當時他年紀尚小，未有太大感覺，「記得嗰陣時媽咪係好輕描淡寫咁同我講，話我幅相俾人改圖，或者當時我仲細，未明。媽咪亦都只係輕輕俾過一兩張改咗圖嘅相我睇，所以我當時真係冇咩特別嘅感覺，亦唔會特別覺得俾人惡搞。」被問到會否覺得被改圖好搞笑，他表示︰「都會㗎。同埋估唔到一句說話『乜嘢係保險呀』，同一張相，可以到依（而）家都有人知有人用，都幾好呀。」

廣告中的一句「乜嘢叫保險啊？」成為經典金句。（網上圖片）

凱博熱愛武術。（IG@nonoyeung）

做童星同時要兼顧學業和拍劇，凱博直言小時候都會有疑問，為什麼放假不可以跟朋友去玩，為什麼除了上學就是拍攝，然後又要做功課，「不過呢啲諗法都係好快閃過，冇令我唔開心，因為初初參與《放學ICU》拍攝（做小主持）係好開心嘅，每次內容唔同，擔當角色唔同，好新鮮好好玩。當時所有人對我都好好，又教我，好開心。跟住入咗劇組開始拍劇，每個角色都唔同，每次都係一個挑戰！都係果句，所有人真係對我好好，無私教我，令我知道其實唔一樣嘅童年得著唔同，我好珍惜。」

凱博現時讀中三，中四想讀理科。（IG@nonoyeung）

做童星會否特別受同學歡迎？凱博笑言︰「佢哋都慣哂啦，哈哈。」小朋友總會覺得好像有明星同學一樣，他說︰「有呀，以前有㗎，依家唔會啦，佢哋真係慣咗。反而隔離啲學校嘅學生知道咗我讀邊間會有人等我返學/放學，lunch去食飯喺街有人見到會揾我影相。」他又大爆曾試過不認電視上的是自己，「我記得細個初時同學佢哋話喺電視見到我，問嗰個係唔係我，我仲唔承認電視入面嗰個係我自己，我話嗰個係我孿生兄弟，因為我尷尬我怕醜，真係好好笑。」

在《降魔的2.0》中，凱博演馬季（馬國明飾）的童年。（網上圖片）

不少童星長大後都會繼續在演藝行業發展，而凱博也希望將來可以做演員，但他已深明未必所有事都可以如想像中一樣發展，假若做不到演員，他也希望在幕後發展。最後，問到他最想跟哪位演員合作，他回覆道︰「張家輝！（哈哈，係咪好大諗頭！）細過睇過佢嘅訪問，原來真實嘅佢係一個好內向，甚至乎唔鍾意講嘢嘅人。但一開機，佢可以做到好搞笑，佢可以跳出自己框框做啲完全唔符合佢自己嘅嘢，呢樣令我好佩服，好想學習！我相信好多其他演員都會係咁，但佢嗰段訪問，俾我好多啟發，我夢想可以同佢合作，係真係好想嗰隻，好想向佢學習。因為我本身自己亦都係一個唔識表達自己嘅人，拍嘢方面跳唔出自己框框，扮唔到cutie，扮唔到可愛。」原來凱博是一個好有想法的人呢！

凱博笑言︰「我唔係讀書人，哈哈。媽媽亦唔係怪獸家長。我記得媽咪同我講態度最緊要，所以我從小都係輕鬆學習。」（IG@nonoyeung）

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