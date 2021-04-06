金盈離開TVB轉做Slasher更富貴？　「而家接觸嘅人範疇好唔同」

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-04-06 18:45

前無綫（TVB）主播金盈（Liz）今日（6/4）在尖沙咀一間店舖出席自家環保香薰蠟燭品牌活動，前主播男友Jeff Tang和名模陳繹嵐（Eunis，前名陳嘉容）亦有到場支持。金盈的品牌在1月才開設網店，短短三個月時間已進駐實體店，成績非常犀利，她接受《香港01》訪問時不敢居功，更稱店舖非常支持自己的生意：「佢哋好Support環保品牌，所以促成到今次合作。」她又相信品牌進駐實體店後，營業額會更為理想，因為多數顧客會傾向親身聞到味道後才購買。

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金盈於2019年8月離開TVB，至今做了接近兩年Slasher（斜槓族／自由工作者），她坦言習慣了兩種工作模式的差異：「而家自由好多，接觸嘅人範疇好唔同，即使之前都有出去拍故仔，但始終好多時都係一星期有五日喺廠，對住同事、機器比較多。（搵多好多？）其實『疫』市都好大影響，因為開頭諗住接啲MC工作做，但因為限聚暫停咗，轉咗做其他未諗過會做嘅嘢，所以唔算搵多好多。」

金盈受訪時談及由主播轉做Slasher的分別。（葉志明攝）

相信不少人都記得金盈曾經戴住一隻炒價高達20萬的勞力士「白面Daytona 116500」坐在主播檯後報新聞，並認為她出身有米之家，屬「富二代」，金盈即指自己今日也是戴上那隻錶：「你講緊呢隻錶嘛，呢隻錶都係我第一隻錶嚟，最主要係佢會保值、升值，身邊啲玩錶嘅朋友都建議我咁做，完全唔係為咗炫富，而家比起當時都升咗值好多！」據了解，金盈腕上名錶炒價現時已達25萬。

不過，金盈卻指自己投資唔算叻：「都唔算叻，可能係以前讀Econ（經濟學）、成日睇財經新聞嘅幫助，我好信吸引力法則，當你鑽研呢樣嘢，你就會發現身邊好多人都會討論到呢樣嘢。」她又指IG中有名車靚相並非睇車，而是出席活動：「我冇車牌㗎，同埋我都擔心揸車，我唔係好識分左右。」

金盈出席活動時亦有戴上「新聞之錶」──勞力士「白面Daytona 116500」。（葉志明攝）

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