南拳媽媽張傑肌肉超進化！以怪物級巨肌參加比賽：喜歡現在的自己

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-08 10:30

「南拳媽媽」的第二代成員張傑，自2010年離開團體後，這幾年退居幕後。昔日夥伴彈頭日前則在社群媒體上曬出張傑的近況，照片中的張傑練出超狂體態的模樣，讓粉絲完全認不出是同一個人！

張傑過去在南拳媽媽斯文的形象擄獲不少粉絲，離開團體後也發行過個人專輯，已經許久未出現在螢光幕前的他，成為職業的健身選手。彈頭也在IG上曬出張傑參加比賽的近況照。照片裡的張傑裸著上半身，擺出專業動作，向評審們展現完美的肌肉線條。看著老團員的改變如此巨大，彈頭則感動地寫下「在追逐夢想的過程，您就已經贏了自己的人生」、「在你們做了這些事的同時，已經成功了，令我非常尊敬，又很驕傲曾經共事」。

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而至於張傑為何會突然轉變風格，成為肌肉猛男，他也曾親自表示「起初只是希望運動健身讓自己健康一點，沒想到慢慢的持續累積成現在這樣，而我也很喜歡現在的自己，雖然很多人會說，為何一定要這麼自虐呢？ 我的想法是，其實健身是一種身心靈的挑戰、自律的挑戰，只是成果用肌肉呈獻。」

同場加映：愛回家｜「言少」林子超係隱性肌肉猛男 超大反差IG驚現40吋胸肌（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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