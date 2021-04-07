《總是有愛在隔離》跟張繼聰玩《叔叔》？　張智霖︰佢啲肌肉好厚

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-04-07 13:52

由香港十間電影公司合資開拍電影《總是有愛在隔離》，希望為電影基層人員作出支援，以解燃眉之急。不少藝人更不收片酬義不容辭接拍，其中兩位男主角張智霖及張繼聰，在戲中更不惜犧牲色相，露肉獻身，又浸足半日熱水浴，十足打邊爐一樣。

戲中兩人本為仇家，一見面就鬥過你死我活。（《總是有愛在隔離》劇照）

話說戲中有幕兩位男主角，上演「肉」帛相見搽蘆薈油，畫面有如電影《叔‧叔》般溫馨有愛，而有幸親身一試筋肉人張繼聰胸肌的Chilam，就直言唔容易：「幫人按摩都唔容易，特別阿聰啲肌肉咁厚⋯⋯真係每個行業都有艱難嘅地方。」而阿聰就話：「好在同Chilam熟，所以犧牲色相都唔尷尬，如果同其他冇咁熟嘅人，可能要就住就住。」提到犧牲色相，二人也要浸在熱水浸足半日，阿聰表示：「以為有桑拿戲好爽，點知浸完冇得按摩，同埋我覺得我哋好似變咗打邊爐入面啲雜菜咁，出晒煙！」Chilam：「我哋浸到暈暈地，其實一班負責拍攝的劇組人員同我地一齊浸，佢哋仲辛苦。」

而另一挑戰，就係二人要合唱大熱兒歌《Baby Shark》去氹細路。阿聰笑言：「作為歌手唱開啲複雜嘅歌，要唱呢啲簡單嘅旋律係有難度；不過Chilam辛苦啲，冇乜點聽過呢隻歌，我就聽咗過億次！但呢場戲其實係搵我哋襯托個小朋友。」除了搞笑場面，戲內二人都有飛車、打鬥。「平時好少一套戲會試到咁多嘢！」