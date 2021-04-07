【Tiger King】全新紀錄片震驚網民　粉絲震怒：Joe應在監獄老死

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-04-07 18:30

引起全球劇迷的熱烈討論的紀錄片影集《養虎為患》（Tiger King: Murder, Mayhem and Madness）以養虎為主題，並以兩位主角Joe Exotic和Carole Baskin的鬥爭來帶出現實比小說還要離奇，更撕開偽善者的惡毒真面目。日前有消息指，紀錄片製片人Louis Theroux即將會開拍關於Joe的全新紀錄片。

《Tiger King》上架10日就吸引3,410萬名觀眾收看。（官方海報）

主角Joe去年因殺害、販賣和非法運輸老虎，以及企圖謀殺Big Cat Rescue創辦人Carole Baskin，被判22年刑期。而老虎樂園園地及部份建築財產，正式被死對頭Carole接管，令Joe感到無比絕望，更嘗試聯絡曾於2011年為自己拍攝過紀錄片的製片人Louis Theroux求救。Theroux透露當年拍攝過有關養虎的紀錄片而認識到Joe，今次希望以全新角度拍攝紀錄片《Shooting Joe Exotic》揭開鮮為人知的事實。

根據外國傳媒報道， Theroux跟Carole Baskin見過面，Carole表示對方是第一位真正研究美國大型貓科動物的製作人，所以最後都接受了對方的邀請。另外，紀錄片在昨日在BBC播出後隨即引來大批粉絲討論，有觀眾看到Joe僱用殺手企圖謀殺Carole的一幕時感到震驚，更紛紛表示Joe應該一輩子留在監獄。