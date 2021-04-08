鍾嘉欣原來係馬路炸彈？　自爆練車變撞車：我不斷踩油以為係煞掣

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-04-08 07:00

鍾嘉欣自從拍完無綫（TVB）新劇《星空下的仁醫》之後就返加拿大享受天倫之樂，雖然劇集暫時未知幾時會播，但粉絲仍然可以透過她的YouTube頻道去跟進她的近況。最新一段影片中，鍾嘉欣就自己駕車帶觀眾去欣賞加拿大的櫻花，更自揭自己駕車的「趣事」。

先睇鍾嘉欣靚相：

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鍾嘉欣以19歲為齡奪得《2004年度國際華裔小姐競選》冠軍後加入TVB，隨後就不斷參演劇集，直至2016年結婚後開始減產，並定居加拿大。不過事實上，鍾嘉欣17歲已經考獲車牌，「但其實考試前兩日，我爸爸教我泊車嘅時候，我扭晒軚轉備倒車，但我點知我冇撳到『倒車』，之後我一踩油就撞埋前面架車度，但我因為驚，我爸爸叫我『煞車』，但我就不斷踩油以為係煞車，前面架車個車尾直程凹晒。」發生這件事之後，嘉欣直言自己對駕車有陰影，在香港生活時都沒有駕車出入。

而在拍片中途，嘉欣亦行錯路極驚恐。（截圖）

雖然嘉欣在香港生活時沒有駕車出入，但她在演戲時卻在所難免，其中一次更險些釀成受傷意外，其中一次在《溏心風暴》：「嗰場戲係拍我揸車、停低、落車、跑，我當時以為自己做得到，但點知當時我落車，我唔記得撳『泊車』，架車繼續走，爭就就撞到個攝影師，我幾驚呀！好彩現場所有劇務呀或者係工作人員都立即跑過去熄咗架車，即刻開車門踩返個Brake，好驚險！」

自從嘉欣返回加拿大生活之後，她了解到作為人母對懂得駕車的必要性，所以她決心重考一次車牌，對駕駛的信心亦提升了不少，不過她的認路能力仍然非常差，每次都要靠「定位導航」帶路才能到達目的地，而在影片中，即使按照GPS駕駛的嘉欣仍然出現行錯路的情況，連她自己都覺得尷尬：「我仍然係一個路癡，不過我努力緊，希望我可以認得路！」

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