Coffee林芊妤安慰同路媽媽　無須太自責：流產不一定就是人的錯

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-04-07 21:46

近年轉戰YouTube界的林芊妤（Coffee），除了拍片分享運動心得之外，更推出自家瑜伽服品牌，家庭事業兩兼顧。育有兩歲囝囝翟伯伯的Coffee一直希望再生多一個，但早前她在IG透露自己發現懷孕不久就自然流產，令她的心情猶如坐過山車，由期待變成失落，不少網民都留言為她打氣，希望她盡快平復心情。今日（7日）Coffee在IG發長文表示近日收到很多慰問及好友的關心，並安撫有同樣經歷的女生無須太過自責：「醫生也說明流產其實很常見，流產不一定就是人的錯，很多時候都是找不到原因，大約有30%的懷孕會以自然流產作為結束，也許胚胎根本一開始就不健康，或者染色體出了問題，所以身體自動將胚胎排走。」

林芊妤（Coffee）早前在IG透露自己發現懷孕不久就自然流產。（IG@coffee89921）

Coffee希望透過自己的經歷，安慰所有曾經不幸流產的媽媽，並鼓勵她們勇敢面對：「要知道健康的心理質素、身邊的人給予的支持和鼓勵，對於再次成功懷孕也是很重要的。勇敢面對才值得擁有將來，繼續保持身體健康心境開朗，我們一起再努力試試吧～人生的每一節課都會令我們更學懂珍惜，對吧？#昨天的傷感早就留給昨天了 #今天的快樂才是最重要 #知道了沒有 #moveonandbearealfighter」，網民紛紛留言支持她！