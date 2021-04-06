陳志雲力撐姜濤　爆前TVB藝人被高層揶揄難釋懷：「哽」住喺個心

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-04-06 19:00

男團MIRROR成員姜濤近日因為「私追」的問題而成為眾矢之的，事緣早前MIRROR成員在梅窩拍攝節目《MIRROR GO》時，引來逾200名私生飯圍觀，令拍攝無法順利進行，期間姜濤出面斥責「姜糖」，事件掀起軒然大波。雖然事後姜濤發長文解畫並致歉，但此舉引來部份情緒過激的姜糖不滿，不但即時unfollow偶像，更揚言：「姜糖捧得紅你，都可以踩低你！」而近年轉戰YouTube的陳志雲，亦有在《晚間短評》中發表看法，並表示希望姜糖可以多多體諒。

MIRROR成員早前在梅窩拍攝節目《MIRROR GO》時，引來逾200名私生飯令拍攝無法順利進行，期間姜濤出面斥責「姜糖」，事件掀起軒然大波。（網絡圖片）

陳志雲在《晚間短評》中發表看法，並表示希望姜糖可以多多體諒。（YouTube影片截圖）

陳志雲不時拍片分享自己對社會時事的見解，還會討論前公司TVB，日前他就在片中提及姜濤在處理「私追」的問題上的難處，並力撐他的做法：「粉絲朋友們，最好用最包容的心，易地而處，了解下人哋嘅難處，多多支持，唔好咁容易就離棄你喜愛嘅演藝朋友。」他直言幕前工作者往往會陷入困境，得到觀眾支持的同時亦要面對巨大壓力，而「我捧得你起，同樣捽得你死」這句說話更是千祈不要說出來：「以前TVB藝員經理人部門都曾經對一啲藝人講過，到今日嗰位藝人都仲『哽』住喺個心。千祈唔好忘記，你哋捧出嚟嘅藝人，佢哋唔係冇出過力，相反佢哋係出咗唔少氣力希望贏取大家嘅支持。喺今日嘅香港，我哋比任何時候都更加需要互相鼓勵同支持。」

陳志雲表示當年TVB都曾經講過類似的說話，嚴重打擊藝人。（YouTube影片截圖）

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不少粉絲都表示認同陳志雲的說法，更惹來大家猜測他所講的「『哽』住喺個心」的藝人的真正身份，有網民推斷正是劉德華，當年華仔由藝訓班畢業後備受力捧，但有傳他在1984年《神鵰俠侶》播出後不久，因為不願與TVB續約5年而被雪藏，有指當時的經理人曾對他講：「我左手可以捧你，但我右手的力量更大！」而直至1986年在邵逸夫主動提出和解後，雙方才冰釋前嫌，並重新簽訂合約，而華仔之後積極向影壇發展，拍攝了無數經典作品。

有網民推斷陳志雲所講的藝人正是劉德華。（資料圖片）

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