玄彬孫藝珍後《愛的迫降》2號情侶？　徐智慧金正鉉被爆熱戀一年

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-04-08 12:53

繼玄彬、孫藝珍的戀情於元旦被公開後，今天（8日）再傳出徐智慧和金正鉉（金正賢）已秘戀一年，成為《愛的迫降》中的第二對情侶。雖然今早雙方公司先後快速否認緋聞，但韓國狗仔隊出名的《Dispatch》則加碼公開了徐智慧和金正鉉約會的照片。

徐智慧和金正鉉傳因《愛的迫降》撻着，但二人否認。（網上圖片）

今早36歲的徐智慧和31歲金正鉉被韓國傳媒爆出，拍攝《愛的迫降》後戲假情真發展成情侶，男方之後更曾客串女方新劇《一起吃晚餐嗎》。相關人士透露雖然徐智慧比金正鉉大6年，但被他的細心和進取吸引到。可是消息傳出10分鐘後，徐智慧公司率先否認，表示兩人只是關係好，對戀情感到荒唐；而金正鉉方隨後亦否認，澄親二人只是親近的前後輩關係。

《Dispatch》公開徐智慧和金正鉉約會照，大爆兩人秘戀一年。（Viu《K1頭條》）

按圖睇更多徐智慧、金正鉉照片：

+ 11 + 11 + 11

不過中午時間《Dispatch》突公開數張徐智慧和金正鉉的約會照，更表示二人從《愛的迫降》後開始拍拖，至今已秘戀一年。報道中講到兩人主要在家中約會，金正鉉去年更搬到徐智慧寓所10分鐘左右車程的地方，更多次被目撃到見面，間中也會到首爾近郊拍拖。照片中可見，二人進出停車場時有刻意保持距離，知情人士亦透露兩人會一同過生日。不過面對《Dispatch》的爆料，兩人公司依舊否認戀情，表示金正鉉最近正在為了轉公司事宜而要與徐智慧相討，礙於疫情關係才在家中見面。

玄彬和孫藝珍同樣因《愛的迫降》而撻着。（劇照）

同場加映：韓媒預測3對今年最大機會結婚情侶 玄彬孫藝珍上榜還有誰？