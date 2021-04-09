雙祥見｜揭89歲胡楓養生之道　阮兆祥：時刻走來走去

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-09 12:00

阮兆祥及黎耀祥二人在主持的節目《雙祥見》中談及圈中有不少藝人注重養生，如米雪、趙雅芝等在圈中是共認的美魔女，即使年過60仍然保養得宜，完全像食了防腐劑一樣。阮兆祥表示不得不提圈中其中最有活力的老友記修哥胡楓，他表示修哥不時與他分享養生之道。例如他很少坐下，基本上每天的運動便是走路，無論在家、拍攝等埋位還是演唱會，他都會走來走去。而且修哥每天都會吃一個橙補充維他命C，增強抵抗力，怪不得修哥89歲仍十分精靈！

胡楓今年已經89歲，但仍活躍於演藝工作。（VCG）

及後二人做心理測驗時黎耀祥自爆如同太太吵架，會偏向選擇冷戰，以不說話多於用行動表達，不過最極限只能冷戰一小時便舉手投降，自己主動找話題自圓其說，避免二人產生隔閡。節目中，阮兆祥自己比較冒失，例如經常遺失手提電話，又因睡過頭差點錯過航運班。黎耀祥則表示可能因自己是全家年紀最小的關係，為了避免被哥哥取，又希望可取悅家人帶自己出去玩，自小已養成小心翼翼的習慣，包括行為及處理人際關係。到過的地方在離開前都必定會檢查身上的隨身物品，以及環顧四週有沒有遺下任何東西，工作時則會把手提電話等交給太太保管，以免遺失。

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