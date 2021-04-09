樂宜「失業」靠搵外快更富貴　一年接過百單生意：就嚟要買樓

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-04-09 14:26

「網絡女神」樂宜（Lokyii）因為活躍於夜場打碟做DJ而為人所熟悉，去年參與過《辣伙頭》和《埋嚟睇 埋嚟玩》等ViuTV節目後亦令她人氣急升。日前她受邀為能量飲品新廣告片擔任女主角，粉紅色比堅尼嬉水真的是充滿夏日氣息，火辣的身材還引到有不少途人駐足觀看。

樂宜（Lokyii）拍飲品廣告。（林迅景攝）

樂宜接受《香港01》訪問時說：「個廣告係宣傳新口味，首先去畫塗鴉，之後就去拍沙灘泳衣。以前我好鍾意曬黑，不過呢排就要做返多啲防曬，都係白啲好睇。」

樂宜拍廣告拍足一日。（林迅景攝）

她又表示，因為疫情關係，去年無論是酒吧或者打碟收入都幾近是零，所以才需要拍廣告搵外快，她說：「我之前有間酒吧，不過好彩疫情之前就結束咗，真係蝕咗好多錢，所以呢一年都係拍廣告同埋做電視節目。」

樂宜表示過去一年幾近沒有DJ工作，可算是失業。（林迅景攝）

她續說，慶幸自己在兩三年開始發展打碟以外的事業，疫情對她的影響也不算嚴重：「要比嘅一定係以前出騷嘅人工同錢所以嘢賺得多啲，不過而家做緊嘅嘢都係攞經驗。好好彩，我而家可以拍下電影、綜藝節目同廣告，但係好多同行DJ同做酒吧，好多都失業，身邊好多DJ朋友，佢哋成年都冇工開，酒吧都好維持租金。呢一年惟有拍下廣告，學下普通話同埋進修演技。」她表示上年幸好接到大概150個IG商品廣告，收入尚算可以。

樂宜着比堅尼拍廣告。（林迅景攝）

樂宜說，自己每場打碟騷平均收入差不多5萬：「以前差唔多一個月至少會飛一次，香港又會有騷，所以都少咗3-4成。希望政府可以快啲將疫情整返細，啲酒吧就唔會經營得咁辛苦，如果唔係我供樓就會好辛苦，就嚟要買樓。」

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