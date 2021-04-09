尋人記｜「小炒王」張浩源細個炒郵票長大炒股　重遇攝影師好有緣

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-04-09 15:30

無綫新聞推出的新節目《尋人記》由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持，尋訪昔日新聞片段中的主角，自播出以來反應熱烈。而第4集就找來1997年《星期日檔案》中的「小炒王」張源源，他因為覺得名字太女性化，所以後來改名張浩源，最終一眾主持靠着當年採訪過張源源的前輩回憶，再「落區」逐間店舖問，終於透過洗衣店老闆找到這位「小炒王」。

1997年《星期日檔案》中的「小炒王」張源源，為了「炒郵票」會凌晨5點起床到郵局排隊買郵票，更是同學眼中的「職業炒家」。（電視截圖）

一眾主持靠着當年採訪過張源源的前輩回憶，再「落區」逐間店舖問，終於透過洗衣店老闆找到這位「小炒王」。（電視截圖）

當年只有11歲的張浩源雖然年紀細細，但他為了「炒郵票」，凌晨5點起床到郵局排隊買郵票，更是同學眼中的「職業炒家」。不過張浩源在1998年再接受訪問時，由於郵票不再升值，他轉成儲硬幣，希望找到一條新財路。雖然這盤「生意」最終宣告失敗，但張浩源從中亦獲益良多，他在大學修讀會計，畢業後投身金融界，負責搞新股上市。現時的張浩源注重投資多過投機，而當年的郵票他至今都仍然好好保存，更笑言是「蟹貨」。

張浩源在1998年轉成儲硬幣。（電視截圖）

長大後的張浩源負責搞新股上市。（電視截圖）

張浩源媽媽當年擔心兒子「炒郵票」會影響他變得投機及不踏實：「佢真係向錢睇，佢曾經同我講過『媽咪，錢係萬能㗎，第一係親情，第二就錢。』」，但幸好他跌倒後可以重新站起來，更將親情擺在第一位，一家人樂也融融。張浩源在1997年、1998年都曾經受訪，來到2021年就是第三次受訪，相隔廿幾年，當年的攝影師尹德明如今再負責拍攝，而張媽媽對他都還有印象，機會實在難得！

張浩源媽媽當年好擔心兒子。（電視截圖）

相隔廿幾年，當年的攝影師尹德明如今再負責拍攝。（電視截圖）

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