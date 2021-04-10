黃樹棠病逝｜性格火爆曾為周潤發得罪無綫　傾唔成續約怒打高層臉

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-10 13:30

資深演員黃樹棠（棠哥）入行逾50年，他於1979年加盟無綫，走實力派路線的他曾獲公司力捧，獲得很多演出機會，可是他天生性格剛烈火爆，他以前在訪問中就提及過，曾因為自己的性格和脾氣而錯失不少工作機會。

兒子黃榮璋於fb確認爸爸死訊。（網上圖片）

棠哥當年加入無綫之前，有指無綫開出月薪港幣2萬5千元的豐厚條件力邀他加盟。棠哥加入無綫後，即備受力捧，夥拍鄭少秋以及汪明荃拍《楚留香》飾演中原一點紅，令人留下深刻印象，成功入屋。他除了做演員還兼任武術指導，幕前到幕後都有份參與，劇接劇工作機會不斷。可是，當3年約滿有高層約他傾續約時，棠哥不滿無綫只加薪5千元，傾到最後一次，他在臨出門口時竟聽到對方說：「黃樹棠，我知你幕前又得，幕後又得，不過我睇你好得幾耐！」棠哥即時嬲到一拳打落對方的臉上，連眼鏡都打爆了，最後要由幾個保安帶着他離開無綫，幸好被打的高層以及無綫並沒有追究法律責任。

黃樹棠曾於麗的電視擔任武術指導兼演員。（黃國立攝）

另外，有傳他當年與無綫鬧翻的另一個原因，是因為他昔日的老友周潤發 (發哥) 。有指是由於當年發哥被指背叛無綫出走加拿大，無綫認為棠哥與發哥稱兄道弟，故認定棠哥和發哥離巢一事有關連，因此決定放棄棠哥，以儆效尤。

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