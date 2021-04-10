唐詩詠張曦雯重回舊地拍攝《白色強人2》　暗示李佳芯有望回歸？

即時娛樂
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無綫（TVB）醫療劇《白色強人》叫好又叫座，續集《白色強人2》更有視帝陳豪及視后胡定欣強勢加盟，但第一輯的原班人馬就不齊整，當中飾演Kennis的李佳芯（Ali）慘被Foul出局，不少劇迷都大感失望。而唐詩詠同張曦雯（Kelly）近日正忙着在內地拍攝《白色強人2》，重回舊地的詩詠在IG Post出合照，並寫道：「回來每一個拍攝地點，一棵樹、一張床、一盞燈，都有着無數的回憶。#白色強人#我們仨#NT」。

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詩詠所指的「我們仨」相信是指第一輯中Kennis（李佳芯飾）、Zoe（唐詩詠飾）同Yan（張曦雯飾）這三位靚女醫生的組合，但今次來到第二輯就少了Kennis，實在可惜，有網民留言道：「說好的明成北三姐妹呢？Yan Kennis Zoe」，而詩詠就回覆道：「會回來的，相信，我一直也抱住希望」，即時令一班粉絲非常激動，紛紛表示期待Kennis回歸！其實劇集監製羅永賢曾在接受《香港01》訪問時亦有透露第三輯的消息：「可能㗎，睇觀眾反應，不過講就言之過早，做好呢輯先。」

不少劇迷都好期待Kennis（李佳芯飾）回歸！（電視截圖）

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