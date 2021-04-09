麥貝夷爆前度偷食好友裕美成嫌疑人　第三者原來另有其人？

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-04-09 19:48

現年35歲的麥貝夷（Karene）早前在社交平台大爆舊愛「性伴侶的數量多得驚人」，更因為在最後祝對方「生日快樂」而令矛頭直指曾經與她傳緋聞的翟威廉（William）。雖然William事後回應指與Karene從來沒有拍拖，兩人只是好朋友關係，但日前Karene就再爆料指前度曾經偷食她的朋友，令曾經與她私交甚篤、中日混血兒裕美成為嫌疑人，不過今日（9日）就有讀者向《香港01》爆料指原來另有其人！

麥貝夷（Karene）早前在社交平台怒數舊愛多宗渣男惡行兼更大爆對方「性伴侶的數量多得驚人」。（IG@karenemak）

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Karene在接受傳媒訪問時表示與前度拍拖三年幾以來猶如一般情侶一樣，非常甜蜜，但期間她因為發現對方偷食自己的好友，所以決定與男友分開，並指這位第三者理論上是香港人，令裕美成為頭號嫌疑人。不過裕美在受訪時否認與William有親密關係，並坦言與Karene已經久未聯絡，無辜捲入風波的她更在IG發文表達不滿：「躺着也中槍！要講請講清楚點，唔好惹人懷疑。」

裕美在IG發文表達不滿：「躺着也中槍！要講請講清楚點，唔好惹人懷疑。」（IG@wadahiromi）

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今日（9日）有讀者爆料指Karene所講的第三者原來另有其人，據指這位第三者就前As One成員陳苑澄（Tania），她曾在2018年參選港姐入圍最後五強，雖然最後落選，但就成功加入TVB，近年亦參演了不少劇集及拍攝綜藝節目。有指Tania因為經常上William有份創辦的網上音樂直播節目Happy Live而成功與對方撻着，Karene更曾發現Tania在William屋企留宿，令她心灰意冷。不過Karene在受訪時就叫大家不要胡亂猜測，而Tania去年曾在IG曬出巨型鑽戒，宣布開設酒行的男友求婚成功。

陳苑澄（Tania）去年宣布開設酒行的男友求婚成功。（IG@taniachanyc）

William與陳庭欣（Toby）分別是2010年港男及港姐冠軍，兩人緋聞傳足5年卻從未獲Toby公開認愛。（視覺中國）

William在2010年參選香港先生成為八料冠軍，更與同屆港姐冠軍陳庭欣（Toby）傳出緋聞，Toby多次被影到到男方屋企過夜，過半同居生活，兩人還經常「孖公仔」出席活動，不過緋聞傳足5年卻從未獲Toby公開認愛，堅稱只是好朋友關係，外界更將William形容為「兵」，但William曾在接受《香港01》訪問時就笑言不會介意：「哈哈，大家茶餘飯後隨便搵個話題講下，無所謂啦。」態度大方。

Toby與現任富貴男友楊振源（Benny）感情穩定，近日更有報道指Benny以月租十萬，為女友租住了九肚山澐灃一幢約3,000呎的洋房。（IG@toby_yanyan）

不過有傳因為眼見Toby與現任富貴男友楊振源（Benny）愈來愈甜蜜，令苦戀Toby五年的William大受打擊，而他在好兄弟大孖周志文的影響下，更由昔日的長情戇直男變成「媾女王」。一向異性緣極旺的大孖自出道以來緋聞不斷，有傳他因為「一腳踏兩船」在2015年被無綫提前解約，媾女媾出禍。如今William因為被當成Karene口中的「賤男」而成為傳媒關注的焦點，過往專一又長情的形象不再！而William似乎亦想避談此事，他透過Whatsapp回覆：「冇回應，自己睇」。

有傳William在好兄弟大孖周志文的影響下，由昔日的長情戇直男變成「媾女王」。（IG@adrianccm）