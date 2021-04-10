【我是女演員】除劉濤外8位導師全是男性　網友鬧爆：要選妃嗎？

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-04-10 17:30

內地真人騷《我是女演員》（原名：超A女壹號）於今日（10日）官宣陣容，由百間經紀公司同國內一線高校中選出優質潛力的小花旦，同古裝男神導師團共同演繹古裝劇影視片段，接受全民認證，在國民級超A導師全程見證下，通過即興考核、真人騷、競演三大階段，決選出新一代人氣與實力兼具的古裝劇小花。

《我是女演員》即將首播。（微博圖片）

然而，節目以「女演員」為宗旨，但除劉濤以外，其餘8位嘉賓全是男演員，包括張曉龍、嚴屹寬、鄭元暢、李治廷、百克力、張鐵林、張哲瀚、龔俊，且大部份自身都演技平平，又如何擔任「導師」一職？名為選女演員，但卻只有一名女導師，實在太過諷刺。

劉濤擔任教導主任，是節目唯一女嘉賓，會否指導表演尚是未知數。（微博圖片）

當中張曉龍曾在《甄嬛傳》中飾演太醫溫實初，同時也是中央戲劇學院副教授、碩士導師，是古裝劇專業禮儀指導，任導師無問題；張鐵林是老前輩，通常古裝劇做皇帝多，可惜風評不太好，尤其情感方面負面新聞不斷，實在不太適合任導師。而嚴屹寬雖然曾經是「天涯（內地論壇）四美」之一，但演技平平；鄭元暢一直做偶像劇，未能轉型；李治廷出道多年，劇集除了《武媚娘傳奇》之外，基本無其他代表作；張哲瀚、龔俊憑藉耽改劇《山河令》爆紅，前者演技尚可，後者演技木訥，不得不懷疑請這兩位做導師是為了節目熱度。而百克力只是一位主持人，且工作能力備受質疑，在主持今年的「微博之夜」時烏龍不斷，遭到網友瘋狂狙擊。

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對此，網友們紛紛表示：「教她們如何男性凝視？」、「女演員需要這麼多男導師嗎？有的能當老師嗎」、「看著就不舒服」、「男人又來指指點點女人了，真討厭，擱這選妃呢」、「到底是為了培育新一代年輕女演員，還是評頭論足」等，指責節目的立意。其實無論是指導抑或共情的角度，既然是選女演員，就應該讓女導師主導，男演員可以以飛行嘉賓形式提供一些不同的視角即刻，邀請一堆連自己的演技都未練好的男導師來選女演員，實在不明白用意為何。