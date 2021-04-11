53歲朱潔儀有意復出拍劇想演奸角　承認有留意姜濤：佢好Nice！

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-04-11 00:00

現年53歲的前港姐亞軍朱潔儀（Donna）久久未與觀眾見面，相信大家最記得的一定是1995年的海外僱傭中心廣告，她的一句「我細細個就聽過呢個名」Hit到今時今日。朱潔儀日前出席活動接受《香港01》訪問時透露近況之外，亦直言有意復出，不過比起正派角色，她更想演繹奸角及醜角。

有「港姐畫家」之稱的朱潔儀透露由於疫情關係，很多畫展都被取消或改成網上舉行。（葉志明攝）

有「港姐畫家」之稱的朱潔儀透露由於疫情關係，很多畫展都被取消或改成網上舉行：「好多時都喺屋企避疫，幾個展覽都取消咗，最近參加咗藝術網上課程。上年工人姐姐退休，疫情期間好難請工人，自己就比較辛苦。好多人疫情期間食好多嘢變咗肥婆，我反而變到好瘦，啲人話我變到林黛玉咁瘦。」

久久未與觀眾見面的Donna透露有意復出拍劇，最想演的是又奸又醜的角色：「我有興趣（拍劇），如果角色啱都想試下。最好有得發揮，例如奸角，唔好咁正派因為好似難發揮啲。奸、醜，哨牙，好笑啲我都鍾意。」

朱潔儀指最近晚晚追劇集《愛美麗狂想曲》，被問到有沒有留意人氣男團MIRROR，她立即回答認識姜濤：「姜濤，我覺得佢好Nice，有一次Function同佢哋影相。」Donna亦喜見香港娛樂圈有新血加入：「多啲新人有多啲機會梗係好，唔通來來去去都係嗰班人咩，觀眾都有多啲新鮮感。」

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