日日媽媽聲｜袁詠儀剖白人工受孕辛酸　遺憾未能懷上第二胎

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-11 12:36

現年49歲的袁詠儀 (靚靚) 與老公張智霖婚後育有一子張慕童 (魔童)，一家三口過得十分幸福。不知不覺魔童今年已經14歲，早年外界一直盛傳靚靚想再追多個小朋友來陪伴仔仔，特別渴望生個囡囡，可惜多年來都未能成功。昨晚（10/4）靚靚就為無綫節目《日日媽媽聲》首集擔任嘉賓，與三位媽咪級主持包括余安安、陳凱琳以及羅敏莊分享她當年備孕的經驗。

靚靚一家三口生活幸福。(張智霖ig)

靚靚表示當年準備想要小朋友時，為了有個健康的身體去製造小生命而特地戒煙，戒了3個月後才開始努力造人，嘗試了幾個月，當她覺得好像沒有甚麼動靜，正準備放棄之時，原來小生命已悄悄來到，那個就是魔童了。為了生B她用了很多方法：「我做過晒喇，計體溫啦，計日子啦，姿態啦。我當時個諗法就係『嚟啦嚟啦，快啲嚟快啲嚟，baby快啲嚟媽咪度。』係要好集中嘅。」

靚靚係首集嘉賓。(節目截圖)

生完第一胎之後，靚靚想再追第二胎，無奈事與願違。她說：「我唔記得咗自己已經35歲，用盡好多方法去再要第二個，但係都係唔得。我斷斷續續，維持咁試過幾年，同老公計晒時間都唔得，跟住我又試過醫學上啦，即係去做人工授孕，不過我諗年紀上真係有啲爭啲，咁好遺憾啦，對我嚟講係一個遺憾，但係由我放棄咗之後就無諗喇。」余安安問靚靚備孕期間試了這麼多方法，最辛苦是什麼，靚靚表示是人工授孕時打針的痛，以及胚胎植入後等待的過程，她說：「等嘅過程好無奈，然後醫生話畀你聽Sorry呀，唔係sorry嗰一下唔開心，而係你等嘅時候咩都做唔到，而結果又唔得，呢樣係自己覺得最唔舒服嘅，我又未到唔開心，因為我覺得小朋友係整定嘅。唔可以再畀自己有呢種情緒，所以我就ok，試埋呢次夠喇。」