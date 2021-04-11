57歲黃德斌被爆背妻密會中女清水灣放狗　疑似跟舊愛藕斷絲連

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-04-11 15:47

即將踏入58歲的黃德斌一向低調，2018年跟拍拖13年的圈外女友Joyce Wong拉埋天窗。可惜3年婚姻竟亮紅燈，今日有傳媒報爆出黃德斌疑似跟舊愛Ivy藕斷絲連，背老婆背密會放狗！

黃德斌跟舊愛放狗被斷正。（資料圖片）

根據報道指，黃德斌於今年1月中駕車送太太到尖沙嘴上班後到電台接受訪問，不過收工後並沒返家，相反駕車到西貢相思灣一村屋，接載一名女子及其愛犬到清水灣附近放狗，更於近兩個月先後約會4次。有指黃德斌行事相當小心，發現疑似有記者追訪後即泊車輛並掉頭走。雖然兩人每次密會態度未見親暱，但女方卻非常雀躍。

黃德斌太太Joyce。（Facebook圖片）

該報導昨日向黃德斌太太Joyce了解事件，她看到照片後反問記者是否作弄她。其後仔細看相片後斬釘截鐵表示不認識相中的女子，更指黃德斌沒有向自己提及放狗一事。被問到夫妻關係，Joyce坦言感情OK，還嘗試為丈夫護航指黃德斌經常跟朋友行山，笑言相中女子跟劉嘉玲很相似。

兩人於2018年結婚。（Facebook圖片）

據知，跟黃德斌放狗的女子是黃德斌的前度江玉儀（Ivy）。Ivy入行超過20年，曾擔任多部電影的監製和導演，近年更為周星馳的電影擔任編劇。黃德斌跟Ivy拍拖多年，曾於西貢同居，直至2003年分手。黃德斌回應傳媒時表示自己離開TVB之後找來Ivy擔任經理人，太太亦都知情，礙於疫情關係，他會主動入西貢與經埋人商談工作事宜，亦會相約做運動和放狗，不擔心太太誤會，成件事「得啖笑。」