金剛不切除3cm肛門腫瘤　小嫻「願意照顧他一輩子」獲封最佳女友

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-11 21:30

41歲台灣女星小嫻（黃瑜嫻），在2020年認愛男友金剛（李信樵），小倆口也在恆春夜市擺攤賣雞翼，然而，金剛日前健康檢查意外發現肛門處長了3cm的腫瘤，至今仍猶豫是否要動刀，小嫻坦言：「其實沒有那麼輕微」。

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金剛日前被小嫻拉去健康檢查，才發現肛門長了3cm的腫瘤，確診為「肛門廔管」，日前小嫻出席活動透露，因患處在括約肌，深怕術留後遺症、影響生活品質等問題，目前仍猶豫是否開刀：「其實沒有那麼輕微。」當一旁女星艾莉絲問及，如果手術失敗是否還會愛他？她毫不猶豫地說：「我願意照顧他一輩子。」

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因患處在肛門，小嫻也貼心協助換藥，完全沒有猶豫，也不需要心理建設，她表示：「愛一個人就是要他最天然、純淨樣子。」小嫻說，目前仍在評估是否要動手術，如果未來決定動手術，術後會在台北修養才回恆春。

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