《延禧攻略》吳謹言三美重聚　最有氣質美態竟然係這位妃子

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-04-11 20:30

內地劇《延禧攻略》於2018年播出，掀起了一片宮鬥劇熱潮，而且捧紅了當時還是新臉孔的吳謹言，近日她跟富察皇后秦嵐和高貴妃譚卓一起出席活動，三位娘娘難得在宮外合照，各有不同美態，但純睇顏值最少變化的竟然是譚卓，確是相當出人意表。

吳謹言大曬小蠻腰。（吳謹言微博）

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吳謹言憑《延禧攻略》爆紅，連續接拍《皓鑭傳》、《正青春》等劇，人氣正盛的她，卻因為于正的抄襲事件，令之後的《傳家》、《尚食》播出無期，相當可惜。近日吳謹言跟秦嵐和譚卓一起出席活動，她以白色喱士露腰裝上陣，大曬纖腰，但她的樣子卻頗為憔悴，要靠濃妝遮掩。最漂亮的一定是秦嵐，貼身露肩晚裝，令她的完美鎖骨盡收眼底，但她的年紀卻是三人中年紀最大，比起吳謹言年長11歲，外貌上卻看不出來。講到變化最少的妃子，卻是《延禧》的高貴妃譚卓，近年拍過電視劇《緊急公關》，而活動當晚她穿上白色宮廷晚裝，打扮高貴，而且她的笑容最是甜美，可謂最經得起歲月洗禮的美女。

吳謹言、秦嵐雖然靚女，但都及不上譚卓的氣質美態。（吳謹言微博）

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