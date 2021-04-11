開心大綜藝｜王祖藍扮藍太　認熱話一定敏感︰既然返嚟有啲新改革

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-04-11 22:26

無綫新節目《開心大綜藝》今晚（11日）8點半首播並現場直播，節目開始不久就來一個「疫情記者會」，由幾位藝人扮嘢。阮兆祥扮張竹笙醫生（影射張竹君醫生）、陸永扮圓教授（影射袁國勇教授），之後更有王祖藍扮藍太（影射行政長官林鄭月娥）。期間林盛斌（阿Bob）衝出來大叫︰「又抽水！食屎啊！」似乎想影射前無綫新聞直播時有人在記者後面大叫一事。

王祖藍扮藍太。（電視截圖）

王祖藍的名銜是「Cheap Creative Officer 無綫特別堆填區行政長官」，他出場時，出現小意外，一隻高跟鞋鬆脫掉下，但未知是否節目效果。而王祖藍講話時，講到歡迎郭亮（Eric Kwok）和羅敏莊從「友台」（ViuTV）回歸。後來更「表示非常歡迎佢」，熒幕隨即顯示姜濤的圖片，之後阿Bob就跑出來大叫︰「你又抽水！食屎啊！」自嘲早前記者會發生的扮姜濤事件。



之後王祖藍講到︰「我留意到部分境外傳媒對我嘅言論作出抹黑同故意扭曲」，他亦不忘自嘲︰「我哋唔會迷失多一個十年，因為我哋有《尋人記》，去尋找初心。我哋堅決否定山頭文化，因為我哋有《諸朋好友》。我哋唔會日日做菜，因為有《日日媽媽聲》。我哋唔會自娛自樂，只會與眾同樂，我哋有《開心大綜藝》。」然後眾人唱出張智霖經典金曲《祝君好》，分別表示向張竹君醫生和袁國勇教授致敬，在抗疫期間的付出。

三人最後向張竹君醫生和袁國勇教授致敬。（電視截圖）

螢幕出現姜濤的照片。（電視截圖）

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王祖藍：希望節目緊貼時事

有關扮藍太一事，王祖藍接受《香港01》訪問時表示︰「我哋希望節目緊貼返少少時事，同市民嘅脈搏可以同步一啲，過往都比較少做呢啲，希望今次大家明白，我哋比較開放嘅態度，又可以嬉笑怒罵一啲。（對批評持開放態度？）希望市民評價，我哋嘅態度係開放嘅，但係希望觀眾都話畀我哋聽，仲想睇啲咩啊，睇吓我哋又做唔做到。」



被問到怕不怕話題敏感，他笑言︰「其實好多話題都敏感㗎而家，因為網絡嘅輿論就比較厲害，社交媒體，但係我覺得都係將大家嘅熱話講，既然係熱話就一定會敏感，但係我覺得都值得去嘗試一下，既然返到嚟，有啲新嘅改革咁。」至於會否擔心節目引起爭議，他則表示︰「有某啲時候有爭議都係一件好事嚟嘅，都可以有啲理性嘅討論嘅。」