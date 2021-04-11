黎姿帶半癱弟弟黎嬰去主題公園玩　三名女兒同行：滿滿的幸福感！

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-11 21:45

黎姿（現名馬黎珈而）於2007年弟弟黎嬰發生車禍導致本身癱瘓後，不惜退出娛樂圈兼接受其醫學美容生意，多年來亦對弟弟不離不棄，近年黎嬰情況亦有好轉，已經可以自己站起身。

黎姿好鍾意玩過山車！（Instagram：@gigilai_official）

今日（11日）黎姿在Instagram上載自己帶爸爸媽媽、弟弟黎嬰和三個女兒一起去海洋公園玩機動遊戲的片段：「無論是小時候或現在，刺激的機動遊戲是我又怕又最想玩的。過山車是每次必玩，由緊張的尖叫到放鬆地笑不停，短短幾分鐘的確能經歷有如過山車般起跌的心情。」

黎姿在Instagram上載自己帶爸爸媽媽、弟弟黎嬰和三個女兒一起去海洋公園玩機動遊戲的片段。（Instagram：@gigilai_official）

她又表示今日能夠與爸媽、弟弟和「三小豬」（女兒）結伴重遊充滿幸福感，是適合家庭樂的好地方，在她載的片段中，見到她扶着年老的父親行，又親切向坐着輪椅的弟弟介紹樂園設施，隔着手機屏幕都感覺到她非常之幸福。

黎姿帶弟弟去海洋公園玩。（Instagram：@gigilai_official）

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